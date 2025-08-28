「ゴースト・オブ・ヨウテイ」仕様のPS5、9月4日より予約開始！ 日本の“金継ぎ”がモチーフ
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5「“Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション」の予約受付を9月4日より実施する。
日本の伝統工芸である金継ぎからインスピレーションを受けた「Ghost of Yotei」仕様のPS5。今回、9月4日より予約受付を行なうことが発表され、それぞれの商品の価格も公開された。
「PlayStation 5 “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション」は86,980円で、PS5およびPS5 Pro用カバーはそれぞれ8,980円。「Ghost of Yotei」仕様のDualSenseは12,480円となっている。
これらの商品は、9月4日より全国のPlayStation取扱店やECサイトにて予約受付を開始。10月2日に数量限定で発売される。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.