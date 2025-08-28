¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¡ÄÁ±°ï¤ÎÀï»ÙÅÙ¡¡ufotable¸ø¼°³¨¤Ë¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î·à¾ì¥°¥Ã¥º¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¤¬29Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡ÖÀï»ÙÅÙ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·è°Õ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÁ±°ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
【画像】切ない…なんとも言えない表情の善逸 公開された『鬼滅の刃』イラスト
¡¡·à¾ì¥°¥Ã¥º¤ÏÆ±ºî¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÊª¸ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¹¥É¾¡£º£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤ÏÁ±°ï¤ÎÊª¸ì¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¼åÃî¤ÇÁû¤¬¤·¤¤ÉáÃÊ¤ÎÁ±°ï¤È¤Ï°ã¤¦·è°Õ¤ËËþ¤Á¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦ÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢¤³¤ÎÁ±°ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¤Ï·à¾ì¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¤·¡¢¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯8·î29ÆüÀµ¸á¡Á9·î21Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·à¾ì¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢³¨ÊÁ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
