藤田みあ、『Popteen』専属モデルに就任 『今日好き』など出演
タレントの藤田みあが、ティーンファッション誌『Popteen（ポップティーン）』（ポップティーンメディア）の専属モデルに就任した。所属するリアレーションが28日、発表した。
【写真】仲良く手つなぎランウェイも！初々しい表情の“けんみあ”カップル
藤田は、同社が展開するインフルエンサー育成・マネジメントプロダクション「インキュベーション」に所属。透明感のあるビジュアルと、等身大で飾らない発信スタイルが同世代の共感を呼び、SNSを中心にZ世代から熱い支持を集めている。
2006年6月9日生まれ、京都府出身。ABEMA『今日、好きになりました。ホアヒン編』、『今日、好きになりました。夏休み編2024』に参加。関西コレクションのほか、TGC teen、シンデレラフェス、超十代などさまざまなファッションショーに出演した。
■藤田みあ、コメント
新しくPopteen専属モデルになました！
藤田みあです！
いろいろな事に挑戦して、いろいろな私を皆さんに届けられたらいいなと思っています
これからPopteenをもっともっと盛り上げていけるように頑張ります！
よろしくお願いします！
