井上和香、夫＆長女・長男の親子3ショット添え夏の家族旅行を報告「おっきくなってますね〜」「息子ちゃん口元がパパさんに似てますね」
タレントの井上和香（45）が27日、自身のインスタグラムを更新。夏休みに家族で沖縄・石垣島旅行に出かけたことを報告し、夫で映画監督の飯塚健氏（46）、長女（10）、長男（1）の親子3ショットなど、旅の思い出写真をシェアした。
【写真】「息子ちゃん口元がパパさんに似てますね」夫＆長女・長男の3ショット披露の井上和香 ※6枚目
「今回は息子にとって初めてづくしの旅」だったといい、初めてのプールと海遊びに挑戦した息子について「水着も嫌がらず着替えてニコニコの息子くん。このまますんなりデビューできると思ったら大間違い。プールの水際に座らせてみると、『ぎゃゃゃぁぁぁぁぁ〜〜〜』と、雄叫びのようなものすごい鳴き声（笑）」（原文ママ）とユーモアを交えて振り返った。
続けて「気を取り直して海へ」と、浮き輪に乗って不安そうにする姿や、砂浜で小さなサンゴを口に入れようとする息子の様子を公開。「ちょっぴりほろ苦いデビュー」としながらも、成長を見守る母としての思いをつづった。
また、長女については「娘も主人とシュノーケルにハマって楽しんでました。1日中プールと海を交互に繰り返して体力が凄すぎる！親のほうがバテバテでした」と紹介。「どうしても下の子が中心になってしまって上の娘と過ごす時間がなかなか取れないので、息子くんをホテルの託児所に預けて娘だけの時間を作ることができたのが本当に良かった」と、飯塚氏、長女との3ショットも添えながら充実した旅行を振り返った。
コメント欄には「いつのまにか、おっきくなってますね〜びっくり」「息子ちゃん口元がパパさんに似てますね」「楽しそうなご旅行ですね〜」「坊ちゃんいい体験しましたね」「優しいママの顔 素敵」などの声が寄せられ、和やかな家族の姿に反響が広がっている。
井上は2012年に飯塚氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。
【写真】「息子ちゃん口元がパパさんに似てますね」夫＆長女・長男の3ショット披露の井上和香 ※6枚目
「今回は息子にとって初めてづくしの旅」だったといい、初めてのプールと海遊びに挑戦した息子について「水着も嫌がらず着替えてニコニコの息子くん。このまますんなりデビューできると思ったら大間違い。プールの水際に座らせてみると、『ぎゃゃゃぁぁぁぁぁ〜〜〜』と、雄叫びのようなものすごい鳴き声（笑）」（原文ママ）とユーモアを交えて振り返った。
また、長女については「娘も主人とシュノーケルにハマって楽しんでました。1日中プールと海を交互に繰り返して体力が凄すぎる！親のほうがバテバテでした」と紹介。「どうしても下の子が中心になってしまって上の娘と過ごす時間がなかなか取れないので、息子くんをホテルの託児所に預けて娘だけの時間を作ることができたのが本当に良かった」と、飯塚氏、長女との3ショットも添えながら充実した旅行を振り返った。
コメント欄には「いつのまにか、おっきくなってますね〜びっくり」「息子ちゃん口元がパパさんに似てますね」「楽しそうなご旅行ですね〜」「坊ちゃんいい体験しましたね」「優しいママの顔 素敵」などの声が寄せられ、和やかな家族の姿に反響が広がっている。
井上は2012年に飯塚氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。