【東京おもちゃショー2025】 開催期間 ビジネスデー：8月28日、29日 パブリックデー：8月30日、31日 会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1 入場料 高校生以上：2,000円 中学生以下：無料

タカラトミーは、8月28日より開催しているイベント「東京おもちゃショー2025」にて、フィギュアの原型とパネルを展示している。

今回展示されているのは、アニメ「プリンセッション・オーケストラ」に登場する「プリンセス・リップル」（発売日・価格：未定）の原型と、アニメ「ゾイドジェネシス」に登場する「コトナ・エレガンス」の水着姿のパネル。

どちらも、同社フィギュアブランド「T-SPARK」の新シリーズ「SPARKFIG」からの展開となる。

(C)Project PRINCESS-SESSION (C)TOMY

(C)TOMY (C)ShoPro