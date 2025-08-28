器を覆い尽くす海苔がすごい、東京・下北沢の絶品冷やし蕎麦 磯の香りと爽やかな味わいに感動
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢の蕎麦店『手打ちそば 七つ海堂（ななつみどう）』です。
器を席巻する滋味を冷かけで
おおっ、と身を乗り出している花巻好きのあなたが目に浮かぶ。そうでしょうとも、器を覆い尽くす海苔、海苔、海苔！箸で掻きわけ蕎麦と一緒に味わえば、磯の香りがふわわわ〜とほどけて舌の上で爽やかに花開く。
冷やし花巻1200円
そう、花巻は花巻でも「冷やし花巻」。夏限定で6年ほど前に始めた味だが、評判を呼んで現在はほぼ通年提供するようになったとか。かけ用をキリリと冷やしたツユは宗田節にサバ節などでダシを取るまろやかな風味が滋味深く、丸抜きを石臼挽きで自家製粉した二八はしなやか。
摘みたてをそのまま乾燥させたバラ海苔を選んだのは冷たいツユとの相性や口溶けを考えてのことだそう。これが板海苔を使う温かい花巻とはまた違うさっぱりした余韻で、飲んだ〆にもピッタリだ。
店は最寄り駅から少し歩くが、大人がくつろげる落ち着いた雰囲気。店主の家を訪ねたかのようで心地いい。
店主：森達哉さん・督子さんご夫妻「真面目な仕事を日々続けていきたいと思っています」
下北沢『手打ちそば七つ海堂（ななつみどう）』
［店名］『手打ちそば七つ海堂（ななつみどう）』
［住所］東京都世田谷区代沢4-42-8
［電話］03-3795-7726
［営業時間］12時〜14時半（14時LO）、17時半〜21時（20時半LO）土・日・祝：12時〜15時（14時半LO）、17時〜20時半（20時LO）※蕎麦が無くなり次第終了
［休日］水、第1・3・5の木、7〜8月は水・木
［交通］京王井の頭線ほか下北沢駅南西口などから徒歩10分
撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
