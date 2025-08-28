¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï³Ø¹»¤Ç½Æ·â»ö·ï¡¡»ùÆ¸2¿Í»àË´¡¢17¿ÍÉé½ý¡¡23ºÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¡ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤Ã¤¿½Æ¤ò¹çË¡Åª¤Ë¹ØÆþ
¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¡¦¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î³Ø¹»¤Ç½Æ·â»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢»ùÆ¸2¿Í¤¬»àË´¡¢17¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¹Ù³°¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¸òÄÌ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¤ÇÈÈ¹Ô¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÍÄ»ù¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤¬ÄÌ¤¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï¤Î³Ø¹»¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤¬Íð¼Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Î³°¤«¤éÁë¤´¤·¤ËÎéÇÒÃæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤¬·â¤¿¤ì¡¢»ùÆ¸2¿Í¤¬»àË´¡¢17¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ï23ºÐ¤Ç¤³¤Î³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÇ¶á¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿½Æ¤ò¹çË¡Åª¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÈ¹ÔÁ°¤Ë¤ÏYouTube¤ËÀ¼ÌÀÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½Æ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ò»¦¤»¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤Ïº£½µ¤Î·îÍËÆü¤Ë¿·Ç¯ÅÙ¤Î¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»´·à¤¬Á´ÊÆ¤Ø¾×·â¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
