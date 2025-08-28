勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取ったとして、東京地検特捜部は、詐欺の疑いで日本維新の会の石井章・参議院議員の関係先を家宅捜索しました。

【写真で見る】公設秘書の給与を詐取した疑いがもたれている維新・石井章議員

秘書給与 詐取の疑い 維新・石井議員の自宅など家宅捜索

東京地検特捜部は、日本維新の会の石井章参議院議員（68）の自宅や議員会館事務所などに、詐欺の疑いで家宅捜索に入りました。

関係者によりますと、石井議員は勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、国からその給与をだまし取った疑いがもたれています。





「顔で選んでくれれば一番」過去には発言物議も…

石井議員は取手市出身で、2009年の衆議院選挙で初当選。その後の選挙で落選するも、2016年から参議院議員を務めています。

過去には、2022年の参議院選挙に出馬した女性候補者について、「顔で選んでくれれば（維新の候補が）一番を取るのは決まってるんです」と述べ、物議を醸しました。



その後、発言を撤回しますが…

日本維新の会 石井章 参院議員（2022年）

「（Q.反省の言葉は？）反省しているから撤回する。あなたが土下座しろと言うなら、土下座しますよ」

石井議員が所属する、日本維新の会の中司幹事長は…

日本維新の会 中司宏 幹事長

「本人とはまだ連絡が取れていないが、しかるべく対応をしていきたい」

特捜部は関係する資料などを押収し、秘書給与をめぐる金の流れについて、実態解明を進めるものとみられます。