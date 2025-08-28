GLBの新グレード「アーバンスターズ」

メルセデス・ベンツGLBアーバンスターズ｜Mercedes-Benz GLB Urban Stars

GLBは世界で持続的成長を続けるSUV市場において、すでに多くのラインナップを持つメルセデス・ベンツが、さらに多様なユーザーニーズに応えるべく投入したモデル。究極のオフローダー「Gクラス」からインスピレーションを得たスクエアなエクステリアデザインと、高い悪路走破性を持つ本格的なSUVでありながら、広い室内空間に7人乗車を標準とし、かつ日本の都市部でも取り回しのよいボディサイズを実現した「全てを備えた本格 SUV」として 、2021年に初導入された。

2023年に発表された現行GLB はエクステリアデザインを刷新するとともに、ナビゲーションシステムをアップデート。2024年には輸入乗用車新規登録台数で第4位を獲得するなど、確かな支持を得ている。

このたび新たにラインナップに加わった「アーバンスターズ」は、従来モデルで有償オプション扱いのAMGレザーエクスクルーシブパッケージおよびAMGラインパッケージの大部分を標準装備しているのが特徴だ。

メルセデス・ベンツGLBアーバンスターズ｜Mercedes-Benz GLB Urban Stars

デザイン面では、人気の高い「AMGライン」を採用し、内外装ともにスポーティかつ都会的なスタイルを強調。また、スタイリッシュなブラックカラーの20インチAMGアルミホイールを標準装備として新たに採用し、洗練されたルックスに一層磨きをかけたのも見どころだ。

インテリアは本革シートが標準で、メルセデス・ベンツのコンパクトモデルにふさわしい上質な室内空間を提供する。

さらに、各輪のダンピングを最適に連続可変させることで、快適な乗り心地と軽快なハンドリングを実現する「アダプティブダンピングシステム付サスペンション」も標準装備された。

メルセデス・ベンツGLBアーバンスターズ｜Mercedes-Benz GLB Urban Stars

GLBアーバンスターズは、都市部でも取り回しやすいボディサイズと利便性を持ち合わせたコンパクト・メルセデスの魅力はそのままに、標準仕様の装備を大幅に向上させながら、従来モデルよりさらに魅力的な価格を実現している。

●メルセデス・ベンツ「GLBアーバンスターズ」追加標準装備

・ダイレクトステアリング

・アダプティブダンピングシステム付サスペンション

・プライバシーガラス

・20インチAMGアルミホイール

・スポーツブレーキシステム

・AMGライン

・スポーツシート

・カーボンルックインテリアトリム

・本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）

・本革シート

・スポーティーエンジンサウンド（GLB 200 d 4MATICアーバンスターズのみ）

SPECIFICATIONS

メルセデス・ベンツGLBアーバンスターズ｜Mercedes-Benz GLB Urban Stars

グレード：GLB 180アーバンスターズ

ボディサイズ：全長4660×全幅1845×全高1700mm

ホイールベース：2830mm

最低地上高：200mm（社内測定値）

最小回転半径：5.5m

乗車定員：7人

車両重量：1670［1820］kg

総排気量：1331［1949］cc

エンジン：直列4気筒ガソリンターボ［直列4気筒ディーゼルターボ］

最高出力：100kW（136ps）/5500rpm［110kW（150ps）/3400-4400rpm］

最大トルク：230Nm（23.5kgf-m）/1650-3500rpm［320Nm（32.6kgf-m）/1400-3200rpm］

モーター最高出力：10kW（14ps）/2500-5100rpm［-］

モーター最大トルク：58Nm（5.9kgf-m）/50-1300rpm［-］

駆動方式：FF［4WD］

WLTCモード燃費：14.2［15.8］km/L

税込車両価格：684［738］万円

※［ ］内はGLB 200 d 4MATICアーバンスターズ