味もいい、体にもいい

ごまは、ゴマ科ゴマ属に分類される一年草で、熱帯から亜熱帯地域にかけて広く栽培されています。草丈は通常1〜1.5mほどで、開花期には淡紅色から白色の筒状の花を咲かせます。

日本では奈良時代以前から栽培されていたとされており、「日本書紀」にもごまが登場します。

古代には、灯火用や薬用としても活用されていました。また、供物や修行者の滋養源としても重宝されてきました。

旬の時期は、一般的に9月から10月の秋。春に種をまき、夏に花が咲き、秋に実が熟して収穫期を迎えます。

気温と日照時間が長い環境を好む植物のため、日本国内では、おもに鹿児島県や長崎県、愛知県などで栽培されています。ただし、近年では国産ごまの栽培量は減少しており、ミャンマー、インド、エチオピア、パラグアイなどからの輸入品が増えています。

基本的には、さやの裂ける直前に茎ごと刈り取り、風通しのよい場所で乾燥させた後、叩いて種子を取り出します。これはとても手間のかかる作業です。これが国産ごまの収穫量が少なく、高価になる一因です。

ごまは、生で食べられることはほとんどなく、炒って食べるのが一般的です。さらに、すりつぶすことで、香りとコクがよりいっそう引き立ちます。

ごまには大きく分けて白ごま・黒ごま・金ごまの3種類があります。ただし、流通量が多いのは白と黒です。色の違いによる栄養価に大きな差はないとされていますが、含有される油脂や香気成分には違いがあります。

白ごまは皮が薄く、味わいはややマイルドで香ばしさよりも甘みがあるため、煮物やお菓子などとの相性がよいとされています。

いっぽう、黒ごまは皮が厚く香りがしっかりしているため、料理に深みやコクを加えたいときに向いています。炒りごまやすりごまとして使うと香りが引き立ちます。

金ごまは、濃厚な香りと旨味を持つことから、ごま好きの間では人気となっています。

ごま油は焙煎したごまから搾った香味油で、和食だけではなく、韓国料理や中国料理でも重宝されます。焙煎の度合いで香りが異なり、淡口は軽やか、濃口は芳醇でコクがあります。

天ぷらの揚げ油として使われることが多い理由は、ごま油は高温でも香りがとびにくく、天ぷらに香ばしい香りとコクを加えることができるからです。

美味しいごまの見分け方

美味しいごまを選ぶコツは、「香り」「粒」「色」の3つをチェックすることです。

まずは、袋を開けた瞬間の香りをチェックしましょう。香ばしい香りがすれば良品です。逆に、油臭さを感じるようなら酸化している可能性があるので避けましょう。

粒の状態も大切です。大きさが揃っていて、丸みがあり、割れや変色のないものを。

色も重要なチェックポイントです。白ごまは象牙色からクリーム色、黒ごまはツヤのある黒色、金ごまは濁りのない黄褐色のものを選びましょう。

購入後は密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存を。香りや鮮度を保つためにも、なるべく早めに使い切るのがおすすめです。

ごまの注目栄養素

ごまの栄養成分のなかでも、とくに注目したいのが「セサミン」です。この成分は強い抗酸化作用を持ち、細胞の老化を抑える働きがあるとされています。

そのほかにも、オレイン酸やリノール酸といった不飽和脂肪酸を豊富に含み、血中の脂質バランスを整える作用が期待されています。さらに、抗酸化ビタミンとして知られるビタミンEも含まれており、免疫力の維持や肌の健康にもひと役買ってくれます。

また、古代インドの伝統医学「アーユルヴェーダ」では、ごま油は「もっとも優れたオイル」とされ、特に“ヴァータ（風）”の乱れによる冷えや乾燥のケアに重宝されてきました。

オイルマッサージ（アビヤンガ）やオイルプリングといった口腔ケア、さらには体内浄化の儀式（パンチャカルマ）など、心身のバランスを整えるためのさまざまな場面でごま油が活用されています。

