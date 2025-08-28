タレント指原莉乃（32）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。自身のチャットGPTの履歴に大笑いした。

この日は元AKB48小嶋陽菜（37）と出演。調べ物にSNSを多用するという小嶋は「検索の仕方ってセンス出るじゃん。（情報の）掘り方が自分でうまいと思ってたけど、チャットGPTってそれがパッとできちゃうの」と感心すると、指原も「時短になりますよね。めっちゃ毎日（使っている）。すごいですよ、私」と日々チャットGPTを活用していると語った。

小嶋が「でも恥ずくない？ 履歴」と話すと、指原は「めっちゃ恥ずいです。こんなこと聞くなよみたいな」と自身の履歴について語り、「『弁護士 土日休み』。弁護士の先生って土日休んでるのかなと思って。『内もも つり対策』。内ももがつって困って」と笑いながらその一部を紹介した。

続けて「あと…これめっちゃ恥ずかしい」と大爆笑すると、「久石譲の居住地」とワードを告白。「その時って（久石氏の）コンサートがバズってて。TikTokに超出てきてて。久石譲さんって世界を飛び回ってるのか？ それとも日本にお住まいで？ ワールドツアーされてたから。もしかしたらLA行ってるパターンなのか、それとも日本の静かなところ、長野県の静かなところとかにお住まいなのかしらと思って調べたんですけど」と突然興味が湧いてしまったという。結果については「『現在の居住地については見つかりません。非公開となっております』って」。当然の回答に恥ずかしそうにしていた。