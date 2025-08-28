神宮寺勇太、イメージ激変の“コーンロウヘア”が話題 「誰かわからなかった」「キャラ変大成功」
Number_iの神宮寺勇太が、8月27日（水）に自身のInstagramを更新。コーンロウの髪型にイメージチェンジした姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】ギャップが最高！ サングラスを外した神宮寺勇太
■新ビジュアルに驚きの声
今回神宮寺が公開したのは、Number_iが8月11日（月）に発売したシングル曲「未確認領域」のオフショット。
神宮寺といえば清涼感あふれるスタイルなどが印象深く、SNSなどでは“国民的彼氏”という呼び名が付けられている様子を見かけることもあるが、本曲のミュージックビデオでは、とうもろこしの穂のように髪を編み込んだコーンロウと呼ばれる個性的なヘアスタイルに挑戦し新たな一面を見せた。
同投稿では神宮寺が撮影に挑む様子を収めた1枚をはじめ、ダブルピースを決めたカメラ目線ショットなどがアップされており、彼の激変した姿にファンからは「誰かわからなかった」「コーンロウすごい」「キャラ変大成功」と驚く声や、「なかなか見れないファンキーなジンくんをたくさん見れて嬉しい」「いかつい見た目に可愛いニコニコのギャップが最高」など絶賛するコメントが集まっている。
引用：「神宮寺勇太」Instagram（@_yutajinguji）
