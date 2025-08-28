潜水用防水で本格的なダイバーズウォッチ！「エコ・ドライブ」搭載の【シチズン】の腕時計がAmazonにて販売中！
「エコ・ドライブ」搭載で定期的な電池交換不要！本格的なダイバーズウォッチ！【シチズン】の腕時計がAmazonにて販売中！
シチズンの腕時計は、本格的なダイバーズウォッチでありながら、タウンユースにも適したサイズ感で長年愛されている「プロマスター」シリーズのロングセラーモデルである。耐久性と機能性に特化した、プロフェッショナルな一品だ。
重さ94グラムと軽量で、素材にはステンレスとウレタンを使用している。ウレタンバンドは耐久性に優れ、手首にフィットするため、アクティブなシーンでも快適な着け心地を保つ。
この腕時計は、シチズン独自の技術である「エコ・ドライブ」を搭載している。太陽光や室内のわずかな光を電気に変換して時計を動かすため、定期的な電池交換は不要だ。一度フル充電すれば、光のない暗い場所でも長時間動き続けるため、アウトドアでの使用はもちろん、普段使いでも安心して着用できる。
時計のガラス部分にはクリスタルガラス(無反射コーティング)を採用しており、水中でも視認性が高い。
本格的なマリンスポーツだけでなく、ビジネスシーンや普段使いにも馴染むデザインは、まさに一生モノとして長く使える腕時計だ。
