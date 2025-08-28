サーキュレーターと除湿の一台二役！【アイリスオーヤマ】の衣類乾燥除湿機がAmazonに登場中！
サーキュレーターと除湿機のWパワーでスピード乾燥！【アイリスオーヤマ】の除湿機がAmazonに登場中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アイリスオーヤマの除湿機は、サーキュレーターと除湿機が一体化し、Wパワーで部屋干しの乾燥時間を大きく短縮する除湿機だ。強力な送風と効率的な除湿により、一年を通して部屋を快適に保つことができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
製品質量約7.8キロと軽量で、持ち運びも簡単である。コンパクトなサイズながら、定格除湿能力は1日5.0リットルとパワフル。木造6畳、プレハブ10畳、鉄筋13畳までの除湿に対応する。洗濯物の乾燥から部屋の空気循環、カビ対策まで、幅広い用途に対応する。
サーキュレーターの強力な風を発射して、デジカント式除湿機で空気中の水分を吸着し、ヒーターの熱で乾いた空気を吹き出すことで衣類のスピード乾燥を実現した。
また、除湿機能とサーキュレーター機能はそれぞれ単独で運転できる。サーキュレーターとして部屋の空気を循環させたり、冷暖房の効率を上げたり、また除湿機として浴室や押入れの湿気・カビ対策にも使える。
サーキュレーターの強力な風を洗濯物に直接当てながら、デシカント式除湿機が空気中の水分をしっかり取り除く。これによって、部屋干しの効率が大幅に向上し、生乾きの不快なニオイや、洗濯物が乾かないという悩みを解消する。
風の向きや角度を首振りモード(50度・70度・90度)で調整できるため、洗濯物の量に合わせて風を無駄なく当てられる。
