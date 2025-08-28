「黒夢」や「SADS」でも活動したロックミュージシャンの清春（56）が、27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。デビューまでの経緯を語った。

下積み時代について聞かれた清春は「親父が建築業をやっていて、高校を出て1回親父の仕事をちょっとやってるんですね」と告白。「で、どうしてもバンドをやりたくて、“3年間だけやってみて、ダメだったら帰って来い”みたいな。跡継ぎだったんで」と打ち明け、「その3年間が下積みというか、なかったに近いですね」と語った。

その“猶予”とされた3年以内にデビューが実現。以来数々のヒット曲を世に送り出したが、学生時代の活動については「それはもう本当に高校生バンドみたいな。地元の楽器屋さんのライブハウスで演奏をするみたいな感じで」と説明。「（曲は）オリジナルをやってましたね。いろいろみんなで作ってやったりとか、あとは好きだったバンドのコピーとかも。スライダースっていうバンドの」と話した。

これを受けて、レイザーラモンRGが伝説的ロックバンド「THE STREET SLIDERS」について補足。「ずっと米軍基地でやられてて、そこでもめちゃくちゃ有名で。しゃあなしに日本語でやったろかって出したら、それでヒットした人たち」と解説すると、清春は「詳しいっすね」と驚きながらも「日本のローリング・ストーンズみたいな」と同意。さらにRGが「ちなみにそこのギターの方が『LOVE LOVE あいしてる』のギターの蘭丸（土屋公平）さん」と続けると、「かまいたち」の2人は「めっちゃ詳しい」と舌を巻いたが、RGは「たまたまね」と謙遜していた。