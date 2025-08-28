ミスタードーナツ

　ミスタードーナツ（運営：ダスキン）は28日、株式会社ポケモンとの取り組みとして、今年も期間限定ドーナツやグッズセットを11月上旬より順次展開すると発表した。

【写真】『とびだせ!ミスド ポケモン グッズコレクション』数量・期間限定発売

　今年で8年目を迎えるミスタードーナツとポケモンとの取り組みでは、ミスタードーナツの「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい変化と驚きを提供するべく「ポケモン ドーナツ」を中心にみんなで集まり笑顔になる企画を届ける。

　毎年人気の『ピカチュウ ドーナツ』が今年は新しく変化するほか、さらに新しい「ポケモン ドーナツ」も登場予定。

　「ポケモンとの取り組みである本企画の商品やキャンペーンなどの詳細に関しては順次発表いたしますので、ぜひご期待ください」と呼びかけている。