ミスタードーナツ「ポケモン」コラボ発表 新しい『ピカチュウ ドーナツ』＆新作ドーナツを予告 11月下旬から
ミスタードーナツ（運営：ダスキン）は28日、株式会社ポケモンとの取り組みとして、今年も期間限定ドーナツやグッズセットを11月上旬より順次展開すると発表した。
【写真】『とびだせ!ミスド ポケモン グッズコレクション』数量・期間限定発売
今年で8年目を迎えるミスタードーナツとポケモンとの取り組みでは、ミスタードーナツの「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい変化と驚きを提供するべく「ポケモン ドーナツ」を中心にみんなで集まり笑顔になる企画を届ける。
毎年人気の『ピカチュウ ドーナツ』が今年は新しく変化するほか、さらに新しい「ポケモン ドーナツ」も登場予定。
「ポケモンとの取り組みである本企画の商品やキャンペーンなどの詳細に関しては順次発表いたしますので、ぜひご期待ください」と呼びかけている。
【写真】『とびだせ!ミスド ポケモン グッズコレクション』数量・期間限定発売
今年で8年目を迎えるミスタードーナツとポケモンとの取り組みでは、ミスタードーナツの「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい変化と驚きを提供するべく「ポケモン ドーナツ」を中心にみんなで集まり笑顔になる企画を届ける。
毎年人気の『ピカチュウ ドーナツ』が今年は新しく変化するほか、さらに新しい「ポケモン ドーナツ」も登場予定。
「ポケモンとの取り組みである本企画の商品やキャンペーンなどの詳細に関しては順次発表いたしますので、ぜひご期待ください」と呼びかけている。