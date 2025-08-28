´ØÅì¥¢¥á¥Õ¥È³ØÏ¢¡¢ÃçºÛ¤Ë±þ¤¸¤º¡¡ÆüÂç¤Î2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ç¿½¤·Î©¤Æ
¡¡´ØÅì³ØÀ¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¤Ï28Æü¡¢ÆüËÜÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î¸å·ÑÁÈ¿¥¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤¬2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ³ØÀ¸1¿Í¤¬ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛµ¡¹½¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤¿ÃçºÛ¼êÂ³¤¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅì³ØÏ¢¤Ï¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤ò2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤È¤¹¤ë¿·µ¬²ÃÌÁ¼êÂ³¤¤ÏÅ¬ÀÚ¤«¤Ä¸øÀµ¤Ç¡ÖË¡ÅªàìáÓ¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤³¤Î·èÄê¤òÆüÂç¤È¥Á¡¼¥àÁÐÊý¤¬Î»¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ï³ØÀ¸¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÃçºÛ¤ËÅ¬¤¹¤ëÀ®½Ï¤·¤¿Ê¶Áè¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨Æñ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÏºòÇ¯5·î¤«¤é¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë´ØÅì³ØÏ¢²ÃÌÁ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£