¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JNN¤¬¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤è¤½22%¤¬¡ÖÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢63%¤ÏÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Á°Îã¤Î¤Ê¤¤ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÖÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÄ°÷¤¬Â¿¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÍè·î8Æü¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JNN¤¬¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¤«¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÄ¾ÀÜÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢219¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¡×¤¬49¿Í¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬19¿Í¤Ç¡¢ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬137¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Á°ÅÝ¤·¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÞ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤Ê¤É¤ÈÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤Ð¹ñÌ±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¡¢À¯¶É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÁíºÛÁª¤Ë¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«Äê¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ëµÄ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢Íè·î8Æü¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ë¸þ¤±¡¢Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤ÎÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÂÖÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÄ°÷¤ÎÆ°¸þ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
