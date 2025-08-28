¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤«¡¡°Ý¿·¡¦ÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ëÈë½ñµëÍ¿º¾¼è»ö·ï¡¡ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô
¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï¡¦»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î´Ø·¸Àè¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤¬¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï¡¦»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÁÜÉô¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤Î¼«Âð¤ä»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤¬¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µëÍ¿¤ÎÁí³Û¤Ï800Ëü±ß¤Û¤É¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆÃÁÜÉô¤ÏÊ£¿ô¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¡¼ý¤·¤¿»ñÎÁ¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¶â¤ÎÎ®¤ì¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
