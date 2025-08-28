元ＡＫＢ４８で俳優の川栄李奈が２７日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、２人の子供とのほのぼのやり取りを明かした。

この日は「潔癖過ぎて生きづらい女」特集。川栄は２人の子を持つママだが、子供達が「どんぐりとか、変な実とか、ねこじゃらしとかを持ってくるが、どんぐりの中に幼虫がいたり、ねこじゃらしに変な虫がいたりするから、家の中にいれるのはＮＧ。子供にはマンションの外まではいいがそこで捨てなさいって（言っている）」と家のルールを告白。

それでも子供達はポケットにどんぐりなどを入れて持ち帰ってくるといい、それを見つけると「こっそり捨てる」というが、どんぐりが無くなったことに気付いた子供達が「ママ、どんぐり知らない？」と聞いてくるという。川栄は「この家、気に入らなくて帰っちゃったのかも〜って隠ぺいする」と、子供達とのやり取りを明かした。

すると、やはり潔癖な茂森あゆみが「どんぐりは冷凍すれば虫が死ぬ。ビニールで三重ぐらいにして、冷凍庫に入れるのも嫌だけど、冷凍して」と助言していた。

川栄は１９年５月に俳優の廣瀬智紀と結婚を発表し、２児を出産した。