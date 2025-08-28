Ž¢Ì¾¤â¤Ê¤No2Ž£Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë³Ø¤Ö"¶â¤È¿Í"¤Î¾¸°®½Ñ
½¨µÈ¤¬¤Ò¤í¤²¤¿ÂçÉ÷Ï¤Éß¤ò¸«»ö¤Ë¤¿¤¿¤ß¡¢³Î¤«¤Ê·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬½¨Ä¹¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§Hiroshi-N¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë·ë²Ì¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¿Í¡×¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤ò»Ø¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÃæÌîÌÀ»á¤¬¡¢º£¤«¤éÍÚ¤«±ó¤¯Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤½¤ÎÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬¡ÖË¿Ã½¨Ä¹¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Å·²¼¼è¤ê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë·»¤Î½¨µÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á±Æ¤¬Çö¤¤Â¸ºß¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£ÃæÌî»á¤¬¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÉð»Î¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë½¨Ä¹¤Î¼ÂÁü¤ò¡¢Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Þ²ò Ë¿Ã½¨Ä¹¡ÖNo2¡×¤Î»Å»ö½Ñ: ¥«¥ê¥¹¥Þ½¨µÈ¤Î¡Ö±¦ÏÓ¡×¤Ë³Ø¤ÖÄ¶°ìÎ®¤ÎÀïÎ¬Å¸³«¥¹¥¥ë¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¤â¤Ê¤¡ÖNo2¡×¤ÎÀ¸³¶¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³Ø¤Ù¡ª
½¨Ä¹ÍÍ¤Ï´ØÇòÅÂ²¼¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆ£µÈÏº¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÈøÄ¥¤«¤é½Ð¤Æ½ô½ê¤Ç¹çÀï¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢´ØÇòÅÂ²¼¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·»¡¦Äï¤ÎÆ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë¿®µÁ¤ÎÆ»¤Ë¸ü¤¤¸æ¿Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÀÎ¬¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¿ô¡¹¤ÎÉð¸ù¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æñá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â½¨µÈÍÍ¤ò½õ¤±¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¶ñÂ¤ò²ò¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¿Ô¤¯¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡½¡½¡£
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Î¸ÅÊ¸½ñÎà¤òÄìÊÕ¤Ë½¸À®¤·¤¿¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤«¤é¤Î¸½Âå¸ìÌõ¤Ç¤¹¡£Ê¸Ãæ¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö½¨Ä¹ÍÍ¡×¤È¤ÏËÜ¹Æ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö½¨µÈÍÍ¡×¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Ë¿Ã½¨µÈ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë´Ê·é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï½¨Ä¹¤ÎÀ¸³¶¤òÅª³Î¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¨Ä¹¤ÏÇÀÌ±¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢23ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë·¤ò¼Î¤Æ¤ÆÅá¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¡¢·»¡¦½¨µÈ¤Î²È¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¸å¡¢52ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ãé¼Â¤Ê¡ÖNo2¡×¤È¤·¤Æ½¨µÈ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë»Ù¤¨È´¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢½¨Ä¹¤Ï¿ô¡¹¤ÎÉð¸ù¤òµó¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÎÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ±À¯¤ä½ôÂçÌ¾¤È½¨µÈ¤Î´Ö¤ò¤È¤ê¤â¤Ä¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸ùÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Àµ»þÂåÃæº¢¤ÎË¿ÃÀ¯¸¢´ü¤Ë¤Ï¡¢½êÍ¤¹¤ëÎÎÃÏ¤ÎÀÐ¹â¤ä´±°Ì¤Î¾å¤Ç¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆÁÀî²È¹¯¤ÈÊÂ¤Ö¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½¨µÈ¤ä²È¹¯¤È¤¤¤Ã¤¿±ÑÍº¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èæ³ÓÅªÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë½¨Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
°ÎÂç¤Ê¶ÈÀÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½¨Ä¹¤¬¤Û¤ÜÌµÌ¾¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼êÊÁ¤òµó¤²¤Æ¤âñá¤é¤º¡¢Á°¤Ë½Ð¤º¡¢Ì¾¤â¤Ê¤¡ÖNo2¡×Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼½¨µÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¡Ö»²ËÅÅª¥¥ã¥ê¥¢¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö±¢¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤Î¤¬Ë¿Ã½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢No2¤È¤ÏÁêÂÐÅª¤Ê³µÇ°¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤ËÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊäº´ÅªÌò³ä¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬No2¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¬¾å»Ê¤Ë»Å¤¨¤Ä¤ÄÊäº´Åª¤ÊÌò³ä¤ÎÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ÇÉô²¼¤¬No2¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢No2¤È¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬¤Ê¤êÆÀ¤ë¡¢ÁÈ¿¥¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ê¤êÆÀ¤ëNo2¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¶Ë°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÎNo2¤È¤·¤ÆÀ¸³¶¤òÁ´¤¦¤·¤¿½¨Ä¹¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¹Æ¤Î¼ñ»Ý¤Ç¤¹¡£½¨Ä¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎò»ËÅª»ö¼Â¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢No2¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºæ¾¦¿Í¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ËÀéÍøµÙ¤ò½ÅÍÑ
Àï¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ëÊ¼ãë¤ÏºâÌ³¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ºâÌ³¤Ï²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àï¹ñÉð¾¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÇ¯¹×¤¹¤Ê¤ï¤ÁÇÀÌ±¤«¤é¤ÎÀÇ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Î¾ì¹ç¡¢À¸Ìî¶ä»³¤âºâÌ³¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê»ñ¶â¸»¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿ÍÌ®¤òÄÌ¤¸¤¿»ñ¶â¤Î¼êÅö¤Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ºæ¤ÎÍÎÏ¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
Åö»þºæ¤Ë¤ÏÄÅÅÄ½¡µÚ¤äº£°æ½¡µ×¡¢Ç¼²°½õº¸±ÒÌç¤Ê¤ÉÍÎÏ¤ÊÇ¼²°½°¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤éÇ¼²°½°¤Ï¡¢ºæ¤Î¹Á¤Ë½¸¤Þ¤ëÆîÈÚËÇ°×¤ä¹ñÆâ¤ÎÊªÎ®¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Ë¤¡¢ÃÆÌô¡¢ÌôÉÊ¡¢Ãã´ï¡¢¹áÎÁ¡¢¸¨¿¥Êª¤Ê¤É¤Î¹âµéÉÊ¤Î¼è°ú¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¼²°½°¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î»þÂå¤«¤éÀ¯¸¢¤Èºæ¤È¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¿®Ä¹Ë´¤¸å¡¢ºæ¤ÎÍÎÏ¾¦¿Í¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï½¨µÈ¤¬¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ê¼ãëÃ´Åö¤Ç¤¢¤ë½¨Ä¹¤ÏÄ¾ÀÜÈà¤é¤ÈÀÞ¾×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½¨Ä¹¤ÎºâÌ³ÎÏ¤È¤Ï¡¢¤¿¤À¶âÁ¬¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤íÈà¤Î¿¿¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶â¡¦Êª»ñ¡¦¾ðÊó¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºâÌ³¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Àé½¡°×¡Ê¤Î¤Á¤ÎÀéÍøµÙ¡£°Ê²¼ÍøµÙ¤ÈÉ½µ¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÍøµÙ¤Ïºæ¤Î¾¦¿Í³¬µé½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉðÌî¾Ò鷗¡Ê¤¿¤±¤Î¤¸¤ç¤¦¤ª¤¦¡Ë¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆÃã¤ÎÅò¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µµµ¸µ¡Ê1570¡ËÇ¯¡¢ÀéÍøµÙ¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¡¢¤ä¤¬¤Æ¿¥ÅÄ²È¤ÎÃãÆ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¨Ä¹¤ÈÍøµÙ¤¬¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Àµ¡¤Ï¡¢ÍøµÙ¤¬½¨µÈ¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¨Ä¹¤¬Ãã¤ÎÅò¤Î·Î¸Å¤òÍøµÙ¤«¤éÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Î¤Á¤Ë½¨Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÆâ¡¹¤Îµ·¤ÏÍøµÙ¡¢¸øµ·¤Î¤³¤È¤Ï½¨Ä¹¤¬¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøµÙ¤Ïºæ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºæ¾¦¿Í¤Ë¤è¤ëºâÌ³¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤È¤·¤Æ¡¢½¨Ä¹¤ÏÍøµÙ¤òÂç¤¤¤Ë½ÅÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¿Í¾å¤¬¤ê¤ÎÉð¾¡¦¾®À¾¹ÔÄ¹¤¬³èÌö
ºæ¾¦¿Í¤È½¨Ä¹¤ò·ë¤Ö¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¾®À¾¹ÔÄ¹¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ÔÄ¹¤Ïºæ¤ÎÌô¼ï¾¦¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ïµû²°¡Ê¤È¤È¤ä¡ËÌï¶åÏº¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¹ÔÄ¹¤Ï¡¢È÷Á°±§´îÂ¿²È¤Î½ÐÆþ¤ê¾¦¿Í¤Ç¡¢È÷Á°¤Î»ºÊª¤òºæ¤Ë±¿¤Ó¡¢ºæ¤ÎÅ´Ë¤¤Ê¤É¤ò±§´îÂ¿²È¤ËÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ºÍ¤ËÉÙ¤ß¡¢¸ì³Ø¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÔÄ¹¤Ï¡¢¾¦¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±§´îÂ¿²È¤«¤éÃáÏ½¤ò¼õ¤±¤ëÉð»Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÉð»Î¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇÀ¶È·ó¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìï¶åÏº¹ÔÄ¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¦¶È·ó¶È¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Åö½é¡¢ÌÓÍø¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿±§´îÂ¿²È¤ÏÅö¼ç¤¬Ä¾²È¤Î»þÂå¤Ë½¨µÈÂ¦¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¹ÔÄ¹¤â½¨µÈÂ¦¤Î¡ÖºæÃ´Åö¡×¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
»°ÌÚ¤Î´³»¦¤·¡Ê1580Ç¯¡Ë¤äÄ»¼è¾ë¤ÎÊ¼ÎÈ¹¶¤á¡Ê1581Ç¯¡Ë¡¢È÷Ãæ¹â¾¾¾ë¤Î¿å¹¶¤á¡Ê1582Ç¯¡Ë¤È¡¢Ê¼ÎÈ¹¶¤á¤ÎÄ¹´üÀï¤¬Ï¢Â³¤¹¤ì¤Ð·³»ñ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¨Ä¹Æ±ÍÍ¹ÔÄ¹¤âÂç¤¤¤Ë³èÌö¤·¡¢½Ð¿ÈÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëºæ¤Î¾¦¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¶â¤òÍ»ÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ç¤â¡¢CFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤äºâÌ³ÉôÌç¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄ¢Êí´ÉÍý¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶â¤ä¾ðÊó¤òÆ°¤«¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£³°Éô¤Î¼è°úÀè¡¢»ÅÆþÀè¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¿®Íê¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¿Íºâ¤Ë¤è¤ëºâÌ³¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÂÐÎ©¡×
ÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤³¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡¢ÏÀÍý¤È´¶¾ð¡¢´ë²è¤È¼ÂÌ³¡½¡½¤½¤ì¤é¤Î´Ö¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤º¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÇÉÈ¶¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Ë¿ÃÀ¯¸¢¤â¤½¤ÎÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Å·²¼Åý°ì¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¹¤±¤¿´±Î½¤¿¤Á¤ÈÀï¾ì¤Ç¸ùÀÓ¤òÎ©¤Æ¤¿Éð¾¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤¹Â¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹Â¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿¤Î¤¬½¨Ä¹¤Ç¤¹¡£
Á°¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ¸¼£ÇÉ¡×¤Ç¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤äÊÒ¶Í³î¸µ¡¢Ä¹Â«Àµ²È¤é¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¡¢À©ÅÙ¤ÈÃá½ø¤ò½Å»ë¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏÈóÉð»Î½Ð¿È¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÎ¼±¤È»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶á¹¾¤ò½Ð¿ÈÃÏ¤È¤¹¤ë¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸å¼Ô¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉðÃÇÇÉ¡×¤Ç¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤äÊ¡ÅçÀµÂ§¡¢ÀõÌîÄ¹À¯¤é¡¢Àï¾ì¤Ç¸ù¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¸½¾ìÇÉ¤ÎÉð¾¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï´ù¾å¤ÎÍý¶þ¤ÇÊª»ö¤ò·è¤á¤ë´±Î½¤¿¤Á¤ËÈ¿È¯¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÇÉ¤ÏÈøÄ¥¡¦ÈþÇ»¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¡¦ÍäÅÂ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÍäÅÂ¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃã¡¹¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¤ª»Ô¤ÎÊý¤ÈÀõ°æÄ¹À¯¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿3¿Í»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¹¡£¶á¹¾½Ð¿È¼Ô¤Ç¤·¤«¤âµìÀõ°æ²È¤Î²ÈÍè¤À¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¶¿ÅÞ°Õ¼±¤«¤é¡¢ÍäÅÂ¤òÊé¤¦¤Î¤â¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÃÆ£¤äÊ¡Åç¤éÈøÄ¥½Ð¿È¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ÈøÄ¥½Ð¿È¤ÎËÌÀ¯½ê¤ªÇª¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÉðÃÇÇÉ¤ÏËÌÀ¯½ê¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¼«Á³¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÊ¸¼£ÇÉ-¶á¹¾È¶-ÍäÅÂÇÉ¡×¤È¡ÖÉðÃÇÇÉ-ÈøÄ¥È¶-ËÌÀ¯½êÇÉ¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¹½¿Þ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÉÈ¶´Ö¤Î¡Ö´Ë¾×ºà¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤òËÉ¤°
ÇÉÈ¶´Ö¤ÎÈùÌ¯¤ÊÂÐÎ©¤¬À¯¸¢Æâ¤ÇÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¡¢Æü¡¹¤ÎËà»¤¤ò¿åÌÌ²¼¤ÇµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡¢¤½¤ì¤¬½¨Ä¹¤Ç¤·¤¿¡£
½¨Ä¹¤âÀ¯¸¢Æâ¤ËÇÉÈ¶¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÂÐÎ©¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¨Ä¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¸¼£ÇÉ¡¦ÉðÃÇÇÉ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂ°¤µ¤º¡¢ÁÐÊý¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀ¯¸¢Æâ¤Ë¤â¤á»ö¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÇÉÈ¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯½¨Ä¹¤Ï¡¢ÁÐÊý¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ»°À®¤Î¤è¤¦¤ÊÍýµÍ¤á¤ÎÉð¾¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶¦´¶¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë½¨Ä¹¤Ï¡¢»°À®¤Î·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òËä¤á¡¢Èà¤òÍ¡¤»¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ìÈ©¤ÎÉð¾¤â¡¢½¨Ä¹¤ÎÉð¸ù¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤·°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¾ì´¶³Ð¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢ÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë·»µ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢½¨Ä¹¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¨Ä¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶¶¤ò²Í¤±¤ë¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¶¶¤ò²Í¤±¤ë¡×¤È¤ÏÂÐÎ©¤ò¾Ã¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÎ©¤Î´Ö¤ËÁê¸ßÍý²ò¤Î²óÏ©¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤Î¸ª¤ò¤â¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤¬¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¾ì¤òºî¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Î½¨Ä¹¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
