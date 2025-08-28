

受験において最も多くの受験生を悩ませる科目、それが「英語」です。

英単語の暗記、英文法の習得、長文読解、リスニング、ライティング――他の科目と比べてもやるべきことが非常に多く、しかも文系・理系を問わず避けては通れない科目です。そのため「英語ができなければ、どんな大学でも合格は大きく遠のいてしまう」とまで言われています。

今回は、英語が苦手な受験生に向けて、東大生が実際におすすめしている参考書・学習本を3冊紹介します。

英語をイメージで理解する

1. 見るだけでわかる‼ 英語ピクト図鑑





まずは「英語ピクト図鑑」です。前提として、英語の学習において昔から言われていることではあるのですが、英語はただ文字情報として覚えるのではなく、しっかりとイラストで覚える方が良いです。英語は「文字で覚える」よりも、「イメージで理解する」ことが大切なのです。

たとえば前置詞「on」という英単語を考えてみましょう。これを文字情報の「上」という意味だけ覚えてしまうと、「he put the poster on the wall」になぜ「on」が使われているのか理解できません。「ポスターは壁の横にあるじゃないか」と。

しかしイメージで捉えると、この「on」の「上」が、ただの物理的な位置関係の話だけではないことがわかります。「壁に面していて壁の上に置いてあるってイメージでしょ？」と考えることができ、「壁の面にポスターを貼りつけている」というニュアンスが腑に落ちます。

「go on」は「続く」という意味の英熟語になります。でもこの「go on」を理解するためには、「on」＝「上」とだけ認識していてはいけません。「on」がなんらかのものに乗っかっていたり、壁に張り付いているようなイメージであるということを理解していると、モノが接触しているようなイメージを頭の中で作ることができ、「何かが接触しているイメージから、続く、みたいなニュアンスが出るのかな」と何となく想像することができます。

英単語も同様です。例えば「structure」を「構造物」と暗記してしまうと「the structure of the story（話の構造）」が分かりづらいですが、木で柱を組み立てるイメージを知っていれば、「話を組み立てるという意味にもつながるな」と自然に理解できます。

この英語ピクト図鑑は、これらの英語の単語や文法項目・前置詞をしっかりピクトグラム（イラスト）としてわかりやすくイメージ画像にしてくれているわけですね。だからこの本を読んでから英文を読むと、日本語に直訳してよくわからなくなるということがなく、すっきりと理解できるようになります。

英語を日本語に直してから理解しているという人は、どうしても英語を読むスピードが遅くなります。この本を読んで、しっかりと英語を見たらイラストが思い浮かぶように勉強してもらえればと思います。

英語をリズムで考える

2. 一度読んだら絶対に忘れない英会話の教科書





アウトプットに悩む人に特におすすめなのがこちらの「一度読んだら絶対に忘れない英会話の教科書」です。

この本の最大の特徴は、「英語のリズム」で考える習慣を、無理なく身につけられる点にあります。日本語に慣れている私たちは、どうしても「日本語を英語に直す」という手順で考えがちです。ですが、このやり方では文を組み立てるのに時間がかかり、スピーキングやライティングで「言葉が出てこない」という壁にぶつかってしまいます。

たとえば「昨日公園で友達に会った」という文を思い浮かべると、多くの人はまず「昨日」「公園」「友達」といった要素を頭に並べようとします。日本語をそのまま英語に直そうとすると、そういう感覚になります。

でも、英語はまずそもそも順番が違います。必ず「誰が（主語）」「どうする（述語）」から始まるのです。つまり、まずは「I」「met」と決めてから、後ろに「a friend」「in the park」「yesterday」と情報を付け足していくように考えていかなければならないわけです。これが英語のリズムだといえます。

このように、「誰がどうする」から考えて、そこに補足される情報を追加していくようなアウトプットの仕方を身につけておくと、英語が苦手な人でも、英語を理解しアウトプットするスピードが速くなるわけです。

実際に整理すると、次のようになります。

主語 → 私（I）

述語 → 会った（met）

では、誰に会ったのか？ → 友達（a friend）

どこで会ったのか？ → 公園で（in the park）

いつ会ったのか？ → 昨日（yesterday）

このように、主語＋述語を書いた上で、補足的な情報を考えていき、順番に積み上げれば、自然に「I met a friend in the park yesterday」という文が完成していくことになります。このような「リズム」を体に染み込ませると、会話でも文章作成でも英語がスラスラ出てくるようになるわけですね。

多言語を同時に学習する

3. 1年で5ヵ国語をマスターした私の外国語「同時」習得法





最後に紹介するのは、英語に限らず「外国語をどう学ぶか」の視点を与えてくれる1冊です。英語の学習のために、その他の言語もセットで学ぶことで見えてくる世界があるということを教えてくれます。

この本の著者は「1年で5ヵ国語をマスターした」という驚異的な実績を持つ人物ですが、それは「5つの違うものを暗記した」というわけではなく、根本にある考え方や本質を理解したから、「1つの道を、5つの道に応用することができた」という感覚の方が正しいのだそうです。その言葉通り、実は他の言語の勉強をすることで見えてくる英語の正しい理解もあるのです。

例えば英語を学んでいるとき、「obtain（入手する）」「commence（開始する）」「terminate（終了する）」「consider（考慮する）」といったフォーマルな単語に出会いますよね。これらは「get（手に入れる）」に対しての「obtain（入手する）」のように、簡単な言葉と少し硬めの言葉、というような違いを感じることができます。

実はこれらの硬めの英単語はフランス語由来なのだそうです。日本語で言えば「考える」がフォーマルになると「考慮する」と熟語に変わるように、英語でも他の国の言葉を引用することで言語的な階層性を作っているというわけですね。

このように、他の言語を学ぶことで英語という言語自体を相対化することができるというわけですね。単語の背景にある歴史やニュアンスを理解できるので、ただ丸暗記するよりもずっと定着しやすくなるわけです。

さらに、複数言語を同時に学ぶと「比較の視点」も自然と養われます。たとえば、英語の前置詞「in」とフランス語の「dans」、ドイツ語の「in」を比べるように、同じ概念を異なる形でどう表すのかを考察することで、英語の「in」もより深く理解できるようになっていくわけですね。

この本は、英語の勉強に行き詰まっている受験生に「視野を広げることの大切さ」を教えてくれます。英語だけに閉じこもるのではなく、他の言語の知識を取り入れることで、かえって英語力も飛躍的に高められる。そんな新しい視点を与えてくれる1冊です。

学習効率を高める近道

これらの3冊は、単なる暗記本や演習本ではなく、「英語をどう理解するか」という本質的な視点を与えてくれます。

英単語をいきなりストレートに覚える前に、まずはこうした本で“英語という言語の仕組み”を理解しておく。そうすれば、のちの学習効率が大きく変わります。

実際に東大生の多くも、このようにして言語の背景やリズムを理解した上で、単語や問題集に取り組んでいます。だからこそ、ただの暗記で終わらず「使える英語」を身につけることができるのです。

受験で一番難しいと言われる英語を攻略する第一歩として、ぜひこれらの本を手に取ってみてください。

西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当