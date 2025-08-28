4chan¤ÈKiwi Farms¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤ò¤á¤°¤ê¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¦Æ±ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Î4chan¤ÈKiwi Farms¤¬¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤¬·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÄÌ¿®µ¬À©Åö¶É¤Ç¤¢¤ëOfcom¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÏ¢Ë®ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4chan/Kiwi Farms lawsuit | DocumentCloud
https://www.documentcloud.org/documents/26076733-govuscourtsdcd28421810-1/
4chan and Kiwi Farms Sue the UK Over its Age Verification Law
https://www.404media.co/4chan-and-kiwi-farms-sue-the-uk-over-its-age-verification-law/
4Chan and Kiwi Farms file joint lawsuit against British Ofcom | The Verge
https://www.theverge.com/social/767063/4chan-kiwi-farms-lawsuit-uk-ofcom
4chan¤ÈKiwi Farms¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÍ³²¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÊú¤¨¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥µ¥¤¥È¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤¬È³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢±¢ËÅÏÀ¤Î³È»¶¡¢¤¤¤¸¤á¡×¤Ë¤â¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎOfcom¤Ï¡¢¹ç·×9·ï¤Î¥µ¥¤¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬4chan¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤òÄ´ºº - GIGAZINE
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÆÃÊÌ¶èÏ¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4chan¤ÈKiwi Farms¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎË¡Î§¤Ë½àµò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡×Êó¹ð½ñ¤ÎÄê´üÅª¤ÊÄó½Ð¤òOfcom¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÍ×µá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºÇÂç1800Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó35²¯8000Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ofcom¤«¤é¤ÎÄÌÃÎ¤Ë¤Ï¡¢È³¶â¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂáÊá¤äºÇÂç2Ç¯¤ÎÄ¨Ìò¤È¤¤¤Ã¤¿·º»öÈ³¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¾¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ofcom¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñÆâË¡¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎË¡Åª¸¢¸Â¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£4chan¤ÈKiwi Farms¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤Î¤ß»ö¶ÈµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤â¥¢¥á¥ê¥«ÎÎÅÚÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÔ½¸¾å¤Î·èÄê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4chan¤ÈKiwi Farms¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Îºï½ü¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Î¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Îá¾õ¤Ê¤·¤Ë´ë¶ÈÆâÉô¤Î¾ðÊó(¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É)¤ÎÄó½Ð¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂè4¾ò¤ÈÂè5¾ò¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¡¦²¾Ì¾¤Ç¤ÎÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤Î¸¢Íø¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖOfcom¤Ï±¿±Ä¼Ô¤ËÂÐ¤·¥æ¡¼¥¶¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´Æ»ë¤Èºï½ü¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï±¿±Ä¼Ô¤ò¡ØÈ¯¹Ô¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÈ¯¸À¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÄÌ¿®ÉÊ°ÌË¡230¾ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¹ðÂ¦¤Ç¤¢¤ë4chan¤ÈKiwi Farms¤ÏºÛÈ½½ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖOfcom¤Ë¤è¤ëË¡Åª¼êÂ³¤¤ÎÄÌÃÎÊýË¡¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹´Ö¤Î·º»ö¶¦½õ¾òÌó¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÌµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÇ§Äê¡×¡ÖOfcom¤ÎÌ¿Îá¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼¹¹ÔÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î³ÎÇ§¡×¡ÖOfcom¤¬º£¸å¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¸¶¹ð¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤ò¼¹¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤ë¹±µ×Åª¤Êº¹»ßÌ¿Îá¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¹ðÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó»á¤ÏIT·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎThe Verge¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖOfcom¤«¤éÆ±ÍÍ¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤â¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Î¹ÔÊý¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£