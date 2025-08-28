“裁縫にハマる”北川景子、創作意欲を掻き立てられた誕生日プレゼントを披露 次期朝ドラ『ばけばけ』チームに感謝「色々作品生み出します！」
俳優の北川景子（39）が、28日までに自身のXを更新。次期放送のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート予定）のチームからもらったという、“粋な”誕生日プレゼントを写真でシェアした。
【写真】「うわーこれは嬉しい」のし紙にも注目！朝ドラ『ばけばけ』チームからもらった誕生日プレゼント
8月22日に39歳を迎えた北川。投稿では「ばけばけチームから誕生日プレゼントを頂きました」「綺麗なミシン糸」と報告し、カラフルなミシン色がセットになったギフトの写真を紹介した。のし紙には「HAPPY BIRTHDAY TO TAE SAN」と、同作で北川が演じる「タエ」の名前が記されている。
北川は、長女（4）の入園グッズ作りを機に昨年秋、久しぶりにミシンに触れ“裁縫にどハマり”。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介し、現在は隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活社）で連載を担当するまでになった。
自身のことを思い選ばれた粋なプレゼントに「39！（さんきゅー）」と感謝し、「色々作品生み出します！」と意気込んだ。
この投稿に対し、ファンからは「うわーこれは嬉しい」「すごく綺麗な糸！」「素敵なプレゼント」「景子チャンのこと分かってらっゃる〜」「すごーい！素敵なチームですね」「また作品増えるね楽しみ」「素敵な作品をまた紹介してくださいね」「ドラマ撮影、頑張ってくださいね、応援しています」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「うわーこれは嬉しい」のし紙にも注目！朝ドラ『ばけばけ』チームからもらった誕生日プレゼント
8月22日に39歳を迎えた北川。投稿では「ばけばけチームから誕生日プレゼントを頂きました」「綺麗なミシン糸」と報告し、カラフルなミシン色がセットになったギフトの写真を紹介した。のし紙には「HAPPY BIRTHDAY TO TAE SAN」と、同作で北川が演じる「タエ」の名前が記されている。
自身のことを思い選ばれた粋なプレゼントに「39！（さんきゅー）」と感謝し、「色々作品生み出します！」と意気込んだ。
この投稿に対し、ファンからは「うわーこれは嬉しい」「すごく綺麗な糸！」「素敵なプレゼント」「景子チャンのこと分かってらっゃる〜」「すごーい！素敵なチームですね」「また作品増えるね楽しみ」「素敵な作品をまた紹介してくださいね」「ドラマ撮影、頑張ってくださいね、応援しています」など、さまざまな声が寄せられている。