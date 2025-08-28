CANDY TUNEが、10月1日に発売する1stアルバム『倍倍FIGHT!』のアートワークと収録曲を公開。さらに、収録曲「レベチかわいい！」のミュージックビデオが本日19時に公開される。

公開されたアートワークは、キラキラ、カワイイ雰囲気を取り入れながらも、ほんの少しクールな要素を足して、今のCANDY TUNEを表現。彼女たちの“ポジティブギャルマインド”の奥にある、芯の強さを感じられるアートワークになった。

アルバムには、彼女たちの代表曲である「倍倍FIGHT!」、「キス・ミー・パティシエ」のほか、デビュー2周年の記念に制作された楽曲「LASTING TUNE」や、新曲「永遠Twilight」、「アイしちゃってます♡」を収録。さらに、聴いているだけで自己肯定感がアガると話題の楽曲「レベチかわいい！」を収録。本日19時には、本楽曲のミュージックビデオがYouTubeプレミアにて公開される。

1st アルバム『倍倍FIGHT!』

発売日：2025年10月1日（水）

予約URL：https://lnk.to/baibaiFIGHT_AL 初回限定盤A［CD＋映像作品 Blu-ray］（KLC-10008／税込8,800円）

初回限定盤B［CD＋映像作品 DVD］（KLC-10010／税込7,700円） 特典映像：CANDY TUNE 2nd ANNIVERSARY TOUR 2025 『CANDY CANDY PARTY』 at 東京国際フォーラム

通常盤［CD only］（KLC-10012／税込3,300円） 【収録曲】

1 Overture -first tune-

2 倍倍FIGHT!

3 絶対きゃんちゅー宣言っ！

4 必殺あざとポーズ

5 夏しかサマーー！♡

6 君もゾンビですか ゾンビですね

7 Twilight Dilemma

8 永遠Twilight

9 推し♡好き♡しんどい

10 アイしちゃってます♡

11 エトセトLOVE YOU

12 レベチかわいい！

13 キス・ミー・パティシエ

14 LASTING TUNE

※対象店舗は追って告知いたします。

詳細：https://candytune.asobisystem.com/feature/autumn_tour2025