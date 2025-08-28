CANDY TUNE、1stフルアルバム収録曲＆アートワーク解禁。収録曲「レベチかわいい！」MV今夜公開
CANDY TUNEが、10月1日に発売する1stアルバム『倍倍FIGHT!』のアートワークと収録曲を公開。さらに、収録曲「レベチかわいい！」のミュージックビデオが本日19時に公開される。
公開されたアートワークは、キラキラ、カワイイ雰囲気を取り入れながらも、ほんの少しクールな要素を足して、今のCANDY TUNEを表現。彼女たちの“ポジティブギャルマインド”の奥にある、芯の強さを感じられるアートワークになった。
アルバムには、彼女たちの代表曲である「倍倍FIGHT!」、「キス・ミー・パティシエ」のほか、デビュー2周年の記念に制作された楽曲「LASTING TUNE」や、新曲「永遠Twilight」、「アイしちゃってます♡」を収録。さらに、聴いているだけで自己肯定感がアガると話題の楽曲「レベチかわいい！」を収録。本日19時には、本楽曲のミュージックビデオがYouTubeプレミアにて公開される。
1st アルバム『倍倍FIGHT!』
発売日：2025年10月1日（水）
予約URL：https://lnk.to/baibaiFIGHT_AL
初回限定盤A［CD＋映像作品 Blu-ray］（KLC-10008／税込8,800円）
初回限定盤B［CD＋映像作品 DVD］（KLC-10010／税込7,700円）
特典映像：CANDY TUNE 2nd ANNIVERSARY TOUR 2025 『CANDY CANDY PARTY』 at 東京国際フォーラム
通常盤［CD only］（KLC-10012／税込3,300円）
【収録曲】
1 Overture -first tune-
2 倍倍FIGHT!
3 絶対きゃんちゅー宣言っ！
4 必殺あざとポーズ
5 夏しかサマーー！♡
6 君もゾンビですか ゾンビですね
7 Twilight Dilemma
8 永遠Twilight
9 推し♡好き♡しんどい
10 アイしちゃってます♡
11 エトセトLOVE YOU
12 レベチかわいい！
13 キス・ミー・パティシエ
14 LASTING TUNE
【店舗別購入者先着特典】
Amazon.co.jp
初回限定盤A/B：コットン巾着
通常盤：メガジャケ(抽選で10名様に全員サイン入りメガジャケお渡し、通常盤JK写絵柄)
タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）
初回限定盤A/B：「立花琴未 A4クリアファイル」
通常盤：「立花琴未 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）
初回限定盤A/B：「小川奈々子 A4クリアファイル」
通常盤：「小川奈々子 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
ネオウィング
初回限定盤A/B：「宮野静 A4クリアファイル」
通常盤：「宮野静生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
楽天ブックス
初回限定盤A/B：「桐原美月 A4クリアファイル」
通常盤：「桐原美月 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
セブンネットショッピング
初回限定盤A/B：「村川緋杏 A4クリアファイル」
通常盤：「村川緋杏 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
初回限定盤A/B：「南なつ A4クリアファイル」
通常盤：「南なつ 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
Sony Music Shop
初回限定盤A/B：「福山梨乃 A4クリアファイル」
通常盤：「福山梨乃 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
応援店共通特典
初回限定盤A/B：「集合A写 A4クリアファイル」
通常盤：「集合A写 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
※対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。
詳細：https://candytune.asobisystem.com/feature/autumn_tour2025
