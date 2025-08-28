マカダミアナッツの香ばしさが濃厚チョコと交わるハーゲンダッツ「GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカダミア』」試食レビュー
2025年9月2日(火)、ハーゲンダッツから「GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカダミア』」が登場します。エクアドル産カカオマスを使用したチョコレートアイスにマカデミアナッツを加えたアイスになっているとのことで、一足先に送ってもらったこの商品を実際に食べてみました。
チョコレート&マカデミア｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs
本当にSOY！？ チョコレートの濃厚な味わいとマカデミアナッツの食感が楽しめるご褒美アイス GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカデミア』9月2日(火)より新発売！ | ハーゲンダッツ ジャパン株式会社のプレスリリース
これが「GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカダミア』」。
原材料はフライマカダミアナッツやカカオマス、バニラ香料など。
カロリーは1個あたり222kcalです。
ふたを開けてみるとこんな感じ。
「甘い」と「苦い」の中間、「もう少しで『苦み』に変わる」と言えるくらいのギリギリの甘さなチョコレートアイスで、味も香りも濃厚。豆乳ベースのアイスだそうですが、全く気づかず。
固形のマカダミアナッツがカリッとした食感と香ばしさを加えていました。
「GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカダミア』」は2025年9月2日(火)に発売予定。希望小売価格は税込351円です。