Berryz工房・菅谷梨沙子、子供たちとのピューロランド満喫ショット公開「娘ちゃん大きくなった」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】無期限の活動停止中であるBerryz工房の菅谷梨沙子が8月27日、自身のInstagramを更新。子供たちとサンリオピューロランドを訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】菅谷梨沙子、娘2人とピューロランド前での記念ショット
菅谷は「子供たち念願のサンリオピューロランド」と家族でテーマパークを訪れたことを報告し、菅谷と2人の子供たちがピューロランドのエントランス前で笑顔を見せる親子ショットなどを公開。「事前にみなさんから聞いてたから本当楽しめたよ、ありがとう」と感謝の気持ちを綴り、来場予約の必要性やグリーティングの整理券取得方法、おすすめのアトラクションなど詳細な攻略法をファンに向けてシェアしている。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃん大きくなった」「可愛い親子」「参考になる」「楽しそう」「微笑ましい」「家族時間素敵」といった声が上がっている。
菅谷は2017年10月、一般男性との結婚と妊娠を発表。2018年3月に第1子長女、2020年9月に第2子次女の誕生を報告。2023年3月にはアップフロントクリエイトとの専属マネージメント契約終了を発表した。（modelpress編集部）
◆菅谷梨沙子、家族でピューロランドを満喫
