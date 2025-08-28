桃井かおり、有名ホテルの味を再現 手作り焼きそば披露「きっと大量のしらがねぎが決め手」
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の桃井かおりが28日、自身のInstagramを更新。手作りの焼きそばを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】桃井かおり、ホテルを再現した手料理
桃井は「シャングリラホテルのルームサービスで食べたネギ焼きそばが食べたくて再現してみた」とつづり、作った料理について説明。「きっと大量のしらがねぎが決め手」と料理のポイントを明かした。写真には、ネギがたっぷり乗った焼きそばと海老チリが写っている。
この投稿に、ファンからは「お店みたい」「美味しそう」「再現できるのすごい！」「料理上手で羨ましい」「盛り付けも素敵」「レシピ嬉しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
