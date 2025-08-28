ダニール・メドベージェフに制裁

テニス全米オープンでは、連日熱戦が繰り広げられている。現地時間24日の男子シングルス1回戦では、世界ランク13位ダニール・メドベージェフ（ロシア）が同51位バンジャマン・ボンジ（フランス）に敗戦。カメラマンのコート侵入をキッカケに7分以上も中断する異常事態が発生していた。後日、観客のブーイングを煽ったメドベージェフに罰金が科されたという。米ニューヨーク地元紙「ニューヨーク・ポスト」が報じている。

セットカウント2-0でボンジがリードした第3セットの第10ゲーム。ボンジがマッチポイントを握った状態で、ファーストサーブを放つもネットにかかった。その瞬間、カメラマンが誤ってコート内に入ってきてしまった。

主審はすぐさま「コートから出てください」とアナウンス。さらにファーストサーブのやり直しの判断を下すと、これにメドベージェフが猛烈に抗議した。主審に詰め寄ると、観客にブーイングをするように煽り、「主審はここにいたくなく、家に帰りたいようだよ」と中継カメラに向かって叫び、7分以上の中断。結果的にこのゲームはメドベージェフがブレークし、第3セットも奪取した。

試合はその後も乱戦となり、ファイナルセットの末、ボンジが勝利。メドベージェフはベンチにラケットを激しく叩きつけて破壊していた。

同紙は「ダニール・メドベージェフ、コート上での激怒により4万2000ドル（約620万円）の罰金を科される」との見出しで記事を掲載。「スポーツマンシップに反する行為で3万ドル（約440万円）、ラケット破壊で1万2500ドル（約180万円）の罰金を科された」と内訳を明かした。罰金は「メドベージェフが受け取る賞金の38％にあたる」という。



（THE ANSWER編集部）