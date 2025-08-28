ソン・フンミンが始球式に登場

今夏の移籍市場でイングランド・プレミアリーグのトッテナムから、メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCに移籍をした韓国代表FWソン・フンミンが現地時間8月27日、ドジャース×レッズの始球式に登場。

マウンドからストライク投球を見せたなか、「投げ方かわいい」「ストンと完璧！」など注目を集めている。

ソン・フンミンは長年プレーしたトッテナムを退団し、今季からMLSのロサンゼルスFCに移籍。アメリカで新たなスタートを切った。24日に行われたFCダラス戦で見事な直接フリーキックで移籍後初ゴールを決めていた。

そんなソン・フンミンがドジャース大谷翔平投手が出場するレッズ戦の始球式に登場。マウンドに立つと、ブレイク・スネルが構えたミットにストライク投球を投げて観客を沸かせた。この様子がMLB公式X（旧ツイッター）に投稿されると、「ちゃんと上手いし、運動神経良いんだな」「投げ方かわいい」「ミット構えたところにストンと完璧！」「ドジャースタジアムで完璧な一撃」「カッコいい姿で登場してストライクを投げた」「ドジャース、彼と契約してよ」「LAの雰囲気にすっかり馴染んでるね」などコメントが寄せられ、ソン・フンミンに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）