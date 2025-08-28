¶âÀ±ÁÀ¤¦¤â¡Ä±ÑÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¸½ÃÏ¸·¤·¤¤É¾²Á¡Ö¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¤ÊÌë¡×
¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëMFÊ¿²ÏÍª¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î27Æü¤Ë¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç1Éô¥Õ¥ë¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡MFÊ¿²ÏÍª¤Ï±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢75Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£³Ê¾åÁê¼ê¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö5ÅÀ¡×¤ÎÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï³«Ëë3»î¹ç¤Ç1¾¡2Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥à¤òÁê¼ê¤Ë¶âÀ±¤òÁÀ¤¦°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾8Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±21Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿²Ï¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡Ö5ÅÀ¡×¤ÈºÎÅÀ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¤ÊÌë¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿²Ï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Î¤¦¤Á2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÂè3Àá¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£Àï¡Ê1-1¡Ë¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¿ôÊ¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Áê¼ê¤Ë¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë