旦那さんから想定外のプレゼントをもらうことも。今回は、自分の誕生日が最低な思い出になってしまった人のエピソードをご紹介します。

ビジネスホテルに1泊2日

「夫からの誕生日プレゼントが『ビジネスホテルに1泊2日、私1人で泊まること』でした……。夫いわく、家事や育児に疲れている私が『自分一人の時間が欲しい』と言っていたからそうしたとのことですが、正直かなり困惑しました。私が言っていたのは、休日に一人でカフェに行きたいとか、その程度のことだったので……。

もう予約していると言われたので、せっかくなので泊まることに。誕生日なんだからもう少し高級なホテルがよかったな……とは思ったけど。

当日、夫と子どもは義実家に泊まったそうです。だけど、夜中に夫一人で出かけて行ったみたいで……。その後、夫の不倫の証拠が次々と出てきました。私の誕生日も不倫相手とこっそり会っていたみたい。妻をビジネスホテルに追いやって自分は不倫って……。

誕生日にされた仕打ちがどうしても許せず、慰謝料を請求して離婚することにしました。誕生日のたびに不倫されたことを思い出してつらかったけど、今は子どもがお祝いしてくれます。あんな夫のことは忘れて、幸せになろうと思います」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 奥さんの誕生日に不倫って最低すぎますね……。そもそも、家事や育児に協力的な旦那さんなら、奥さんは普段から一人の時間があったはず。奥さんが疲れてしまうほど家のことは丸投げだったのでは？ と想像してしまいますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。