がんばりすぎない、ぬくぬく系”バスタイムポップス”を届ける6人組メンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」が、8月29日(金)にデビューシングル「YUAKE」を配信リリースすることが決定した。同日20時にはミュージックビデオも公開される。

ONSENSEは、＜MEN’S YOAKE AUDITON 2024＞にて選ばれた、アカリ（19歳）・エノモト タク ヤ（20歳）・タマムラ ユウ（23歳）・イデ アツキ（23歳）の4名と、モデルとして活動するヨシアキ （25歳）、俳優として活動するウサ タクマ（25歳）の6名によって結成。 グループのクリエイティブおよびマネジメントをアソビシステムとTWIN PLANETが共同で担当することも明らかになった。

『ONSENSE』とは、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語だ。メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで 世界の日常を包め たら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現。 「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、ぬくぬくとやっていく、というメッセージを、ポップスサウンドにのせて温もりある“バスタイムポップス”として、日本だけでなく世界へマイペースに届けていく。

デビュー曲となる「YUAKE」ケンモチヒデフミが作詞を手掛け、湘南乃風や緑黄色社会など数多くのアーティストと楽曲を制作し注目を集めるsoundbreakersが作曲を担当した。

なお、9月6日(土)に開催される＜第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER＞のステージではONSENSEの初パフォーマンスが行われる予定だ。

■ONSENSE コメント

はじめまして、ONSENSEです！

まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。

マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、 応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。

ちょうどいい湯加減で。

デビューシングル「YUAKE」

2025年8月29日(金)0時 配信スタート

https://lnk.to/YUAKE

出演情報

＜第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER＞

2025年9月6日(土)さいたまスーパーアリーナ

ステージにて初パフォーマンス披露予定

詳細情報：https://tgc.girlswalker.com/25aw/artist/

■ONSENSE メンバー プロフィール

■アカリ（Akari）

2006年5月29日（19歳）

出身地：神奈川県

弱点：めんどくさがり

好きな食べ物：蕎麦

[SNS]

X：@akari_onsense（https://x.com/akari_onsense）

Instagram：@akari_onsense（https://www.instagram.com/akari_onsense）

TikTok：@_akaridayo（https://www.tiktok.com/@_akaridayo）

■エノモト タクヤ（Takuya Enomoto）

2005年2月27日（20歳）

出身地：埼玉県

弱点：自転車漕ぐのが遅い

好きな食べ物：マグロとか

[SNS]

X：@takuya_onsense（https://x.com/takuya_onsense）

Instagram：@takuya_onsense（https://www.instagram.com/takuya_onsense）

TikTok：@takuya2.27（https://www.tiktok.com/@takuya2.27）

■タマムラ ユウ（Yu Tamamura）

2002年7月4日（23歳）

出身地：三重県

弱点：海で泳げない

好きな食べ物：プロテイン

[SNS]

X：＠yu_onsense（https://x.com/yu_onsense）

Instagram：＠yu_onsense（https://www.instagram.com/yu_onsense）

TikTok：@tama_yu07（https://www.tiktok.com/@tama_yu07）

■イデ アツキ（Atsuki Ide）

2001年12月19日（23歳）

出身地：岡山県

弱点：心配性

好きな食べ物：鴨肉

[SNS]

X：＠atsuki_onsense（https://x.com/atsuki_onsense）

Instagram：＠atsuki_onsense（https://www.instagram.com/atsuki_onsense）

TikTok：@atsuki_ide（https://www.tiktok.com/@atsuki_ide）

■ウサ タクマ（Takuma Usa）

2000年4月11日（25歳）

出身地：福岡県

弱点：知恵熱でがち

好きな食べ物：ぜんぶ

[SNS]

X：＠usa_takuma（https://x.com/usa_takuma）

Instagram：＠usa_takuma（https://www.instagram.com/usa_takuma/）

TikTok：@usa_takuma_official（https://www.tiktok.com/@usa_takuma_official）

■ヨシアキ（Yoshiaki）

2000年8月27日（25歳）

出身地：台北

弱点：まだまだ泣き虫

好きな食べ物：パッタイ

[SNS]

X：＠yooshiakiii（https://x.com/yooshiakiii）

Instagram：＠yooshiakiii（https://www.instagram.com/yooshiakiii）

TikTok：＠yoshiakiiiiiii（https://www.tiktok.com/@yoshiakiiiiiii）