日本ラグビー協会は28日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）カナダ戦（30日、ユアテックスタジアム仙台）の登録メンバー23人を発表した。

7月のウェールズ戦で主将を務めていたFLリーチ・マイケルは今回の合宿に不参加。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチが若手の出現に期待していた新主将は、LOワーナー・ディアンズ（23＝ハリケーンズ）とHO原田衛（26）の2人（共同主将）に決まった。カナダ戦の登録メンバーに原田は入っておらず、ディアンズがゲーム主将を務める。

また、代表未経験者ではCTBチャーリー・ローレンス（27＝相模原）が先発入り。代表初キャップ獲得となる。リザーブには、PR佐藤健次（22＝埼玉）、PR小林 賢太（26＝東京SG）、CTB広瀬雄也（24＝東京ベイ）が選出。初キャップ獲得を目指す。

カナダ戦の登録メンバーは以下の23人。

＜1＞木村 星南（BL東京）1C

＜2＞江良 颯（東京ベイ）1C

＜3＞竹内 柊平（東京SG）15C

＜4＞ワイサケ・ララトゥブア（神戸）2C

＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）23C

＜6＞ベン・ガンター（埼玉）11C

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）14C

＜8＞ファカタヴァ・アマト（BR東京）14C

＜9＞藤原 忍（東京ベイ）12C

＜10＞李 承信（神戸）20C

＜11＞マロ・ツイタマ（静岡）8C

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）0C

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）30C

＜14＞石田 吉平（横浜）2C

＜15＞サム・グリーン（静岡）1C

＜16＞佐藤 健次（埼玉）0C

＜17＞小林 賢太（東京SG）0C

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）11C

＜19＞ティエナン・コストリー（神戸）6C

＜20＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）16C

＜21＞福田 健太（東京SG）1C

＜22＞広瀬 雄也（東京ベイ）0C

＜23＞長田 智希（埼玉）17C