歌手の渡辺美里（59）が28日放送のTOKYO FM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。“苦手な人”を明かした。

今回のメッセージテーマ「ちょっと苦手な人がいます…」について、パーソナリティーの住吉美紀がリスナーの「話しかけてくる美容師さん。会話が得意じゃなく毎回ちょっと無理しています」との声を紹介。

続けて苦手な人を問われた渡辺は「いる！いっぱいいる！」と声を弾ませ、「やっぱりデリカシーがないとかね。言葉のチョイスが上手じゃないとか、あとは言ってることがぶれている、前言っていることと違うくない？っていうこととか、一貫性がないとか。あと人によって態度を変えるとかね」と熱弁。

「長く一緒にいるわけじゃないから、この一瞬だしな〜と思いながらも」としつつ、「また会った時に自分をよく見せようとするとか、名前を呼び捨てしたりお前って言ったりとか。私あなたと知り合いでしたっけ？って。そんなに知り合いじゃないのにお前って言うな！って思ったりとか。いいかっこしてる感じの人とかめちゃくちゃ苦手ですね」と止まらない様子だった。