ぬくぬく系メンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」デビュー！ 8.29楽曲配信、“バスタイムポップス”届ける
ぬくぬく系メンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」がデビュー決定。8月29日にデビューシングル「YUAKE」が配信リリースされ、同日20時にはミュージックビデオも公開される。
【写真】ONSENSE、注目のメンバーをイッキ見！
ONSENSEは、がんばりすぎない、ぬくぬく系“バスタイムポップス”を届けるメンズグループ。「MEN’S YOAKE AUDITION 2024」にて選ばれた、アカリ（19歳）、エノモト タクヤ（20歳）、タマムラ ユウ（23歳）、イデ アツキ（23歳）の4名と、モデルとして活動するヨシアキ（25歳）、俳優として活動するウサ タクマ（25歳）の6名によって結成された。
グループ名の「ONSENSE」とは、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語。メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで世界の日常を包めたら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現。「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、ぬくぬくとやっていく、というメッセージを、ポップスサウンドにのせて、温もりある“バスタイムポップス”として、日本だけでなく世界へマイペースに届けていく。
8月29日に配信リリースされるデビューシングル「YUAKE」は、水曜日のカンパネラのサウンドプロデューサーとして知られるケンモチヒデフミが作詞、湘南乃風や緑黄色社会など数多くのアーティストと楽曲を制作するsoundbreakersが作曲を担当。新たな始まりや仲間との出会いが温もりある視点で描かれ、「自分たちのペースでゆっくりやっていこう」というメッセージが込められている。
ONSENSEはデビューに際し、「はじめまして、ONSENSEです！ まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で」とコメントを寄せた。
本グループのクリエイティブおよびマネジメントは、アソビシステムとTWIN PLANET（ツインプラネット）が共同で担当。きゃりーぱみゅぱみゅやアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」など、日本のポップカルチャーを牽引する多数のアーティストのプロデュースを手掛けるアソビシステムのクリエイティブ力、タレントからモデル・俳優・アーティストまでオールジャンルで活躍する⼈材をマネジメントし、IPプロダクションとしてコンテンツマーケティング事業を幅広く展開してきたツインプラネットのノウハウをかけ合わせ、日本発の新たなグローバルコンテンツとして打ち出していく。
ONSENSEは、9月6日に開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のステージにて、初パフォーマンスを行うことが決定した。
ONSENSEデビューシングル「YUAKE」は、8月29日配信リリース。
