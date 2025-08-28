「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１１時現在で、ＡＮＡホールディングス<9202.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



ＡＮＡＨＤが７月２９日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は、売上高が前年同期比６．２％増の５４８７億１００万円、営業利益は同２１．２％増の３６７億８６００万円だった。最終利益は減益で着地したものの、トップラインの増加と本業での収益性の向上を示す結果となった。決算発表後に株価は戻り歩調となり、８月１８日に年初来高値３０４２円を形成。その後は上昇が一服したが、２５日移動平均線を下回るとすかさず買い物が入った。下値の堅さが確認されたこともあって、この先の一段の株価水準切り上げを見込む投資家の存在が、買い予想数の増加につながったとみられている。



