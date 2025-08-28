『あんぱん』永瀬ゆずな、ファンの少女役で再登場 “のぶ”今田美桜との対面に反響「のぶとのぶの共演!!」「エモい」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「愛するカタチ」（第109回）が28日に放送され、幼少期の主人公・のぶを演じた永瀬ゆずながファンの少女役で再登場。今田演じるのぶと対面すると、ネット上には「のぶとのぶの共演!!たまるかー！」「ここで共演が見られたのがエモい」といった声が集まった。
【写真】幼少期ののぶを演じていた永瀬ゆずな
詩集を出版した嵩（北村匠海）は小学生の中里佳保（永瀬）からファンレターをもらったのをきっかけに、彼女と文通をすることに。手紙のやり取りが続いたある日、祖父の砂男（浅野和之）に連れられて佳保が柳井家にやってくる。
笑顔で迎えるのぶと嵩だったが、佳保は緊張しているのかニコリともせずに「え？サイダーないの？」「テレビに出てる人は御殿みたいなおうちに住んでると思ってた」など正直すぎる言葉を連発。そんな彼女に、2人はタジタジになる。
貼ってあった太ったおじさんの絵には興味を示すものの、佳保は映画の話などで蘭子（河合優実）と意気投合。そんな中、砂男はのぶと嵩に佳保のつらい出来事を話し、嵩の詩集に救われたと感謝を伝えるのだった…。
幼少期ののぶを演じた永瀬が、嵩のファンの少女役で再登場すると、ネット上は「ああ、チビのぶちゃんの子か！」「ゆずなちゃん、ちょっとお姉さんになったかな？」「チビのぶやってたときと全然違う!!!すごいなぁ」などの反響が続出。さらに成長したのぶを演じる今田との共演にも「のぶとのぶの共演!!たまるかー！」「幼少期ののぶと現代ののぶが話すシーンに…なんだがグッと来た」「ここで共演が見られたのがエモい」といった投稿が相次いでいた。
