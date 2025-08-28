【悪魔将軍型ぐい吞み 鬼出しの釜】 8月29日10時 発売 販売価格：8,800円

精密鋳造メーカーのキャステムは、「悪魔将軍型ぐい吞み 鬼出しの釜」を、今年唯一の「キン肉マンの日」である8月29日10時より「キャステム楽天市場店」と「meta mate 誠品生活日本橋店」などで販売開始する。販売価格は8,800円。

本商品は、マンガ「キン肉マンII世」23巻と24巻に出てくる「鬼出しの釜」をそのままぐい呑みにしたもの。「鬼出しの釜」は悪魔超人界に古くから伝わるもので、悪魔超人界に造反や謀反を企てた疑いのある者が出た時に使われており、この釜に漬けられたものは、偽りがなければ何も起こらず、偽りがある者には火傷が発生するという。

「悪魔将軍型のぐい呑み」は錫（スズ）100％製。スズ製酒器は熱伝導率が高く、燗が早くつき、冷酒も涼やかに引き立つ。また「お酒がまろやかになる」、「お酒の等級をあげる」とも言われている。

品名 ：悪魔将軍型ぐい吞み 鬼出しの釜

販売価格 ：8,800円（税込）

素材 ：錫（すず）

サイズ ：縦7cm×幅8cm×高さ6.5cm

容量 ：130ml

重量 ：約250g

生産国 ：日本

※職人の手作業により製作しておりますので、商品に若干の個体差が発生する可能性が御座います。

※錫は融点が231.9℃の為、漫画のように火で炙ってしまいますと溶融してしまいます。

販売サイト

受注店舗

「meta mate 誠品生活日本橋店」

〒103-0022

東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 コレド室町テラス 2階

TEL：03-6910-3530

