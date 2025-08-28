アントニー「みんな、裏社会好きでしょう？」 事情通すぎて『実話ナックルズ』からオファー
ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』（8月30日午後10時からスタート 全8回）の記者会見が28日、都内で行われた。お笑いコンビ・アントニーは、自身の“事情通”ぶりが垣間見えるエピソードを打ち明けた。
【写真】カワイイ！粗品にいじられ笑顔を見せる西澤由夏アナ
同番組への意気込みを語る中で、アントニーは「みんな裏社会とか好きでしょう（笑）？目に見えているものだけを信じたらダメですよ」とニヤリ。「『実話ナックルズ』に潜入した時に、実話ナックルズの人から『記者から、アントニーけっこうネタ持っているって聞くんですけど』って言われて、2〜3個（ネタを）挙げたんですよ。そうしたら『マジでウチの記者になってください』って」と話していた。
「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティー番組。
番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意したすべて初卸しのトーク。番組MCには、ABEMAのレギュラー番組にて初MCとなる粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
ドーピングトーキング』に参加する芸人第1弾として、このほど25人も発表。RG（レイザーラモン）、アントニー（マテンロウ）、稲田美紀（紅しょうが）、エース（バッテリィズ）、大東翔生（ダブルヒガシ）、奥田修二（ガクテンソク）、お見送り芸人しんいち、ガク（真空ジェシカ）、熊元プロレス（紅しょうが）、ケンドーコバヤシ、阪本（マユリカ）、谷拓哉、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、中谷（マユリカ）、中山功太、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、新山（さや香）、ヒコロヒー、堀内健（ネプチューン）、松村祥維（ひつじねいり）、薄幸（納言）、森下直人（ななまがり）、吉村崇（平成ノブシコブシ）といった顔ぶれとなった。
会見にはそのほか、粗品（霜降り明星）、谷拓哉、友田オレ、森下直人（ななまがり）、中山功太が出席した。
【写真】カワイイ！粗品にいじられ笑顔を見せる西澤由夏アナ
同番組への意気込みを語る中で、アントニーは「みんな裏社会とか好きでしょう（笑）？目に見えているものだけを信じたらダメですよ」とニヤリ。「『実話ナックルズ』に潜入した時に、実話ナックルズの人から『記者から、アントニーけっこうネタ持っているって聞くんですけど』って言われて、2〜3個（ネタを）挙げたんですよ。そうしたら『マジでウチの記者になってください』って」と話していた。
番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意したすべて初卸しのトーク。番組MCには、ABEMAのレギュラー番組にて初MCとなる粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
ドーピングトーキング』に参加する芸人第1弾として、このほど25人も発表。RG（レイザーラモン）、アントニー（マテンロウ）、稲田美紀（紅しょうが）、エース（バッテリィズ）、大東翔生（ダブルヒガシ）、奥田修二（ガクテンソク）、お見送り芸人しんいち、ガク（真空ジェシカ）、熊元プロレス（紅しょうが）、ケンドーコバヤシ、阪本（マユリカ）、谷拓哉、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、中谷（マユリカ）、中山功太、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、新山（さや香）、ヒコロヒー、堀内健（ネプチューン）、松村祥維（ひつじねいり）、薄幸（納言）、森下直人（ななまがり）、吉村崇（平成ノブシコブシ）といった顔ぶれとなった。
会見にはそのほか、粗品（霜降り明星）、谷拓哉、友田オレ、森下直人（ななまがり）、中山功太が出席した。