セーラー広告がＳ高、Ｍ＆Ａ推進へ証券会社と覚書を締結

セーラー広告<2156.T>がストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４２６円に買われた。同社は２７日の取引終了後、ストームハーバー証券（東京都港区）と業務協力に関する覚書を締結したと発表しており、将来の業績向上が期待され買われている。ストームハーバー証券はＭ＆Ａや資本・業務提携のアドバイザリーなどを展開している。セーラー広告は重要な成長戦略にＭ＆Ａ及び戦略的提携を掲げており、今後は積極的に新たなＭ＆Ａスキームや、自社のみでは取り組み困難だったＭ＆Ａ案件などの検討に取り組む。



セーラー広告はあわせてフェロー（高松市）を完全子会社にすると開示。フェローは自治体の各種自動連絡システムや斎場のクラウド予約システムなどを営んでいる。子会社化を経て、両社のノウハウと顧客基盤を組み合わせた新たなサービスの開発などを視野に入れる。取得価額は非公開。１０月１日から連結する予定だが、今期業績に与える影響は軽微と見込む。



出所：MINKABU PRESS