韓国の人気歌手Ｇ−ＤＲＡＧＯＮが、空港ファッションとして大韓航空ファーストクラスのパジャマを着て話題を呼んでいる。

２７日、大韓航空は公式インスタグラムのストーリーに、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮがファーストクラス用パジャマを着用したまま空港を歩いている様子が写ったニュース写真を投稿した。投稿には「大韓航空ファーストクラスのパジャマとＧＤ様だなんて…」と感激を表すコメントも添えられていた。

Ｇ−ＤＲＡＧＯＮが着ていた濃いグレーの上下セットのこの服は、１６０年の伝統を誇るイタリアの高級寝具ブランド「Ｆｒｅｔｔｅ（フレッテ）」によって製作されたものだ。厚みがあり、密に織られた綿素材が特徴だ。大韓航空のファーストクラス利用客は、このパジャマとスリッパを記念品として持ち帰ることができる。

一方、大韓航空は先月からファーストクラスおよびプレステージクラスの機内アメニティを刷新した。Ｆｒｅｔｔｅのほかにも、英国の高級ジュエリーブランド「ＧＲＡＦＦ（グラフ）」とコラボし、リップバーム、ハンドクリーム、シグネチャーフレグランスなどを含むアメニティキットを提供している。

今回の機内サービスのアップグレードにあたって、大韓航空は年間ベースで項目ごとに約２０〜５０％の予算を追加投入したという。

大韓航空は「差別化した高級サービスを通じて、大韓航空をご利用いただくお客様に特別で思い出に残る旅を提供したい」と述べ、「プレミアム航空会社として今後も顧客サービスの改善に努めていく」と強調した。