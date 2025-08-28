・コンヴァノが高い、中期計画の修正とビットコインの購入決議を発表

・芝浦電子が急伸、台湾ヤゲオ「経産省との協議整い当局承認見通し」と開示

・ＳＯＭＰＯは上場来高値更新、米アスペンを約５１９５億円で買収

・ソフトバンクＧが断トツの商いで上昇し日経平均押し上げる、ＡＩ関連の象徴株として全体相場支える

・日本和装が３連騰、２５年１２月期配当予想を増額修正

・不二製油は大幅続伸、２８年３月期事業利益目標４５０億円とする新中期計画を策定

・イクヨがカイ気配スタートで青空圏を舞う、ステーブルコイン活用のＢ２Ｂ越境決済インフラ事業に出資

・ＧＣジョイコが急反騰、米投資顧問会社が５％超の大株主に浮上



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS