Âç´ÚÌ±¹ñ¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㉕¡¡¥Ù¥È¥Ê¥àÇÉÊ¼¡Ê£±£¹£¶£´¡Á£·£³¡Ë
´Ú¹ñÀïÁè¡Ê´Ú¹ñÀïÁè¡ËÄ¾¸å¤Ç¤¢¤ë£±£¹£µ£´Ç¯¡¢Íû¾µÈÕ¡Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥Þ¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¶¦»º²½¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥·¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÎÆâÀï·¿ÍýÇ°Ê¶Áè¤¬´Ú¹ñÀïÁè¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÀï¤ÎÍÍÁê¤Ë¹¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£Íû¾µÈÕ¤ÏÀ¤³¦ÂçÀïÇÔÀï¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤¬´Ú¹ñÀïÁèÆÃ¼û¤òµ¡²ñ¤Ë¹ñ²ÈºÆ·ú¤Î´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ó¥¨¥ó¥Õ¡¼¤ÎÀï¤¤¤ËÇÔ¤ì¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÄ¾ÀÜ»²Àï¤ò¿¼¹ï¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ê£Î£Ó£Ã¡Ë¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿Íû¾µÈÕ¤Ï£±£¹£µ£´Ç¯£±·îËö¤Ë´Ú¹ñ·³£±¸Ä»ÕÃÄ¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÅê¤¸¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´Ú¹ñÀïÁèµÙÀï¸ò¾Ä¤ÇÏÄ¤ó¤À¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÈÍû¾µÈÕ¤Î´Ö¤Î¿®Íê¤ÏÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
Íû¾µÈÕ¤ÎÇÉÊ¼Äó°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆÂçÅýÎÎ¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ï¡¼¤È¹ñÌ³Ä¹´±¥À¥ì¥¹¤ÏÍû¾µÈÕ¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÅìÍÎ¤Î¸ò¾Ä¿Í¡×¡Ö¸À¤¤Ìõ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¡Ö¶²³å¼Ô¡×ÄøÅÙ¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿Íû¾µÈÕ¤Ï¡ÖÀïÁè¤Î¹ñºÝ²½¡×¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÊ¶Áè¤òÃí»ë¤·Â³¤±¤¿¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÊÆ¹ñ¤È¶¨µÄ¤»¤ºÆÈ¼«¤Ë£±£¹£µ£µÇ¯¤ËÆî¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤ò¾µÇ§¤··³»ö¸òÎ®¤òÂ³¤±¤¿¡£
£µ¡¦£±£¶·³»öÀ¯ÊÑ¤òµ¯¤³¤·¤¿ËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡ËÂçÅýÎÎ¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤òÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¹ñ²ÈºÆ·úºÇ¹â²ñµÄµÄÄ¹»þÂå¤Î£¶£±Ç¯£±£±·î¤ËÊÆ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥àÇÉÊ¼¤Î°Õ»Ö¤ò¶¯¤¯É½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤Î¶â¾áÈç¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ô¥ë¡Ë¤Ï£¶£²Ç¯£²·î¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò¸½ÃÏÄ´ºº¤·¤¿¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤è¤ê¸½ÃÏ¤ÎÀï¶·¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËËÌ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËÑÀµô¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÆÃ»È¤Ç¤¢¤êÊÆ¹ñ½ä²óÂç»È¤Î¥¢¥Ù¥ì¥ë¡¦¥Ï¥ê¥Þ¥ó¤¬Ë¬´Ú¤·¤¿»þ¤Î¼óÁêÁ×ô¡»¾¡Ê¥½¥ó¡¦¥è¥Á¥ã¥ó¡Ë¤â¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¶¦»º²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â´Ú¹ñÇÉÊ¼¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÆî¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤ÎÆÈ¼«¤Î·³»ö¸òÎ®¤Î²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤¹¤ë¡£Ãó´ÚÊÆ¹ñÂç»È¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡ÖÎ¾¹ñ´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î·³»ö¸òÎ®¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤Èºß¥Ù¥È¥Ê¥àÊÆ¹ñ·³»ö¸ÜÌäÃÄ¤ÎµöÂú¤Î²¼¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡þÇÉÊ¼´Ú¹ñ·³£¶£°£°£°¿Í¶á¤¯Àï»à
¤Ê¤¼Íû¾µÈÕ¤ÈËÑÀµô¦¤ÏÊÆ¹ñ¤â¤¿¤á¤é¤¦¥Ù¥È¥Ê¥àÇÉÊ¼¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡££¶£°Ç¯Âå½é¤á¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¤Î·³»ö¡¦·ÐºÑ±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ¤À¡£¤·¤«¤·±ç½õ¤Ï°ì¼ï¤ÎËãÌô¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö±ç½õ°ÍÂ¸·¿·ÐºÑ¡×¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤·¤Î¤®¤ÇÀ¯ÉÜºâÀ¯¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¤¬¡¢»º¶È¹½Â¤Å¾´¹¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¯¼£¡¦¼Ò²ñÉÔ°Â¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¼º¶ÈÎ¨¤Ï£¶£°Ç¯Âå½é¤á¤ËÅÔ»Ô·÷´ð½à£±£µ¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÍ§¹¥Åª¤ÊÂÖÅÙ¤â¤¹¤°¼ºË¾¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Íû¾µÈÕ¤ÈÄ¥ÊÙ¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤¿ÊÆ¹ñ¤Î·³»ö¡¦·ÐºÑÌµ½þ±ç½õ¤ÏµÞ·ã¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£¶£±Ç¯£³·î£±£±Æü¡¢Ãó´ÚÊÆÂç»È¤¬£Ã£É£ÁµÄÄ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¤ËÅÅÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¥ÊÙÀ¯ÉÜ¤Ï´Ú¹ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¯¼£Åª¡¦·ÐºÑÅª´íµ¡¤ÎÅþÍè¤¬ÌÀ³Î¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸øÌ³°÷¤Î±ø¿¦¤ÈÉåÇÔ¡¢º¾µ½¹Ô°Ù¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î±ç½õ¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤òÁÓ¼º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿ËÑÀµô¦¤ò¿·¤·¤¤Áê¼ê¤È¤·¤Æ²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££µ¡¦£±£¶Ä¾¸å¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬ÇÉ¸¯¤·¤¿´Ú¹ñÄ´ººÃÄ¤Ï¡¢£¶·î£µÆüÉÕ¤Îµ¡Ì©µ¢¹ñÊó¹ð½ñ¤Ç¡Öµ¡²ñ¼çµÁÅª¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÇÀ¯¸¢¤òÃ¥¼è¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÈà¤é¤Ï¹ñ¤ò´°¤Ú¤¤Ë¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÈà¤é¤¬·úÀßÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤¡×¤È¥±¥Í¥Ç¥£¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÏÊÆ·³¤ò´Þ¤ó¤ÀÂ¿¹ñÀÒ·³¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÑÀµô¦À¯¸¢¤Î¼«È¯Åª¤ÊÇÉÊ¼¤Î°Õ»Ö¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÂ¿¹ñÀÒ·³¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±ÌÁ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎäÃ¸¤À¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ·³ÇÉÊ¼¤Ë°Õ³°¤Ê¾ã³²¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÌ±¤Î´Ö¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¿Ãæ´¶¾ð¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¡ÖÅ·Å¨¡×¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¿Í¤È´Ú¹ñ¿Í¤Î»÷¤¿ÍÆËÆ¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£ËÑÀµô¦¤Ï±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÚÆü³°¸òÀµ¾ï²½¤òÃÙ¤é¤»´Ú¹ñ·³ÇÉÊ¼¤Î²ÁÃÍ¤òÁýÂç¤µ¤»¤ëÀïÎ¬¤ò¶î»È¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÈ¿Àï¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥±¥Í¥Ç¥£°Å»¦¸å¤Ë¸¢ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÁèÄ¾ÀÜ²ðÆþ¤òÄÌ¤¸¤¿²ò·è¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÉÊ¼¸ò¾Ä¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï¼å¾®Æ±ÌÁ¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Ë°Ü¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
£±£¹£¶£´Ç¯¤ËÈóÀïÆ®Ê¼¤«¤é»Ï¤á£¶£µÇ¯°Ê¹ß£±£°Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÇÉÊ¼¤·¤¿´Ú¹ñ·³¤Ï£³£°Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á£¶£°£°£°¿Í¶á¤¤·³¿Í¤¬Àï»à¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎÆî¿¯¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ´Ú¹ñºÇÀº±ÔÀïÆ®Ê¼ÎÏ¤ÎÇÉÊ¼¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤òºÇ½ªÅª¤ËµöÂú¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÆ£Î£Ó£Ã½êÂ°¤Î´Ú¹ñÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤¬£¶£±Ç¯£¶·î£µÆü¤Ë¥±¥Í¥Ç¥£¤ËÊó¹ð¤·¤¿ÈëÌ©Êó¹ð½ñ¤Ç¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿ä»¡¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñÀµµ¬Ê¼ÎÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¡ØÅ¨¤«¤é¶¼°Ò¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù´Ú¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÀäÂÐÅÙ³°»ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ÚÉ¼¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î·×²è¤Î¼Â¹Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈóÉðÁõÃÏÂÓ¤ËÇÛÈ÷¤·¤¿ÀïÎ¬³Ë¤ÎÁý²Ã¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£
£±£¹£µ£°Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÀïÎ¬³Ë¤ÎÀïÁèÍÞ»ß¸ú²Ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾õ¶·¤ò³Ú´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤¬½ª·ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿£±£¹£·£°Ç¯¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¾å±¡µÄ°÷¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ´ÚÀ¯ºö¤òµÄÏÀ¤·¤¿¥µ¥¤¥ß¥ó¥È¥ó¸øÄ°²ñ¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ë¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¼é¸î¤è¤ê¤Ï·ÐºÑÅªÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÀïÎ¬³ËÇÛÈ÷¤ÇÂÐËÌÄ«Á¯·³»öÍÞ»ßÎÏ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç£±£¹£¶£°Ç¯Âå¤ËËÑÀµô¦À¯¸¢¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿ÂÐ³°ÀïÎ¬¤Ï¹ñ²È·ÐºÑºÆ·ú¤ÈÀ®Ä¹¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¡£
¡þÂç´ë¶ÈÃæ¿´¤Î·ÐºÑ¹½Â¤¸Ç¤Þ¤ë
ËÑÀµô¦À¯¸¢¤ÏÇÉÊ¼²áÄø¤Ç¡¢¹âÅÙ¤ÇÀºÌ©¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ê¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÊä½þ¤¬¾Ã¶ËÅª¤Ê»þ¤ÏºÇÁ°Àþ¤«¤é¤Î´Ú¹ñ·³Å±¼ýÀâ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¹¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼º¶ÈÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥àÀï»²Àï¸å¤ËÅ¾Ìò¤·¤¿ÀïÆ®Ê¼¤òÍÃÊ¼¤È¤·¤ÆºÆÅêÆþ¤¹¤ë¸ò¾Ä¤â»î¤ß¤¿¡£
ËÑÀµô¦À¯¸¢¤Ï¸ò¾Ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î»þ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿·ÐºÑÅª¸«ÊÖ¤ê¤Ï·ÐºÑ³«È¯½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Î»º¶È²½²áÄøÁ´ÈÌ¤Ë·èÄêÅª±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£ÇÉÊ¼´ØÏ¢¸ø¶¦¼Ú´¾¤Ç£µ²¯£²£²£µ£°Ëü¥É¥ë¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤³¤ì¤ò¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤·¤¿¡£ÇÉÊ¼´ØÏ¢¾¦¶È¼Ú´¾¤â£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ëµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¡££±£¹£·£°Ç¯Âå¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÍ¢½Ð»º¶È¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿½Å²½³Ø¹©¶ÈÉôÌç¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£µþ³ø¡Ê¥¥ç¥ó¥Ö¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©·úÀß¤Ë¤â»È¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÅÚÌÚµ»½Ñ»Ù±ç¤â¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿£Ð£Ì£´£¸£°Ìµ½þ±ç½õ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÊÆ¹ñÆâ¤Î²á¾êÀ¸»ºÇÀ»ºÊª¤ò»Ù±ç¡Ë¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÌÊ²Ö¤Ï£±²¯£·£°£°£°Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ¡°ÝÎàÍ¢½Ð¤òÄÌ¤¸´Ú¹ñ¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àºâÈ¶¡×¤ÎÀ®Ä¹¤âÃí»ë¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤À¡£¾®µ¬ÌÏ·úÀß´ë¶È¤À¤Ã¤¿¸½Âå¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤ÏÇÉÊ¼¸ò¾Ä²áÄø¤ÇÊÆ¹ñ¤«¤é¹ÁÏÑÅÚÌÚ¡¦Æ»Ï©·úÀßµ»½Ñ¤òÌµ½þ¤ÇÅÁ¼ø¤µ¤ìÃæÅì¿Ê½Ð¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¤¿Âç±§¡Ê¥Ç¥¦¡Ë¤ÏÁ¡°ÝÍ¢½Ð»ö¶È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê·úÀß¡¢½Å¹©¶È¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ê¤É¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£³¤±¿¶È´ðÈ×¤Î´Ú¿Ê¡Ê¥Ï¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬´Ú¹ñ½é¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õ¤ÎÇ§²Ä¤òÆÀ¤ÆÂç´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¤À¡£
Æâ³°¤Î·ÐºÑÌäÂê¤ËµÚ¤Ü¤·¤¿ÈÝÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤âÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤«¤é¸¶ºàÎÁ¤ÈÈ¾²Ã¹©ÉÊ¤òÍ¢Æþ¤·¤ÆÃ±½ãºÆ²Ã¹©¤·¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à»°³ÑËÇ°×¡×¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆüËÜ°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢ÂÐÆüËÇ°×ÀÖ»ú¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àºâÈ¶¡×¤ÎÆÃ·ÃÀÂ¿³Ñ²½¤Ï¸å¤ËÂç·¿ºâÈ¶Ãæ¿´¤Î´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Î¹½Â¤¤ò¸ÇÄê²½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÇ°×¤ÈÈóËÇ°×¼ýÆþ¡¢¤½¤·¤ÆÇÉÊ¼·³¿Í¤ÎÁ÷¶â¤Ç²Ô¤¤¤À£±£°£°²¯¥É¥ë¤Î³°²ß¤ÈËÇ°×»Ô¾ì³«Âó¡¢»º¶Èµ»½Ñ³ÎÊÝ¤Ï¸½ºß¤Î´Ú¹ñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥È¥ê¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£ËÑÀµô¦À¯¸¢Åö»þ¤ËÈë½ñ¼¼Ä¹¤È³°Ì³ÉôÄ¹´±¤òÌ³¤á¤¿ÍûÅì¸µ¡Ê¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë»á¤Ï²áµîÉ®¼Ô¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö£±£¹£¶£°Ç¯Âå½é´ü¤ËÊÆ¹ñ¤Î¸å±ç¹ñ¤ÎºÂ¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¼ÂÍÑ¼çµÁÅª´±Î½¤é¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤¬¹ñ²È·ÐºÑ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ëÍ£°ì¤ÎÍ¢½Ð»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼º¶ÈÎ¨¤ò¸º¤é¤»¤ëÏ«Æ¯Í¢½Ð»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ËÂç¤¤Ê¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÇÉÊ¼¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥É¥ë¤òÄ¾ÀÜÄ´Ã£¤Ç¤¤ëÆ»¤ò³«¤¯Í£°ì¤Î·ÐÏ©¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡×
¥Á¥§¡¦¥É¥ó¥¸¥å¡¿½ÊÌÀ¡Ê¥¹¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ë½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê½êÄ¹