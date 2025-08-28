＜動意株・２８日＞（前引け）＝コンヴァノ、イクヨ、エアロエッジ ＜動意株・２８日＞（前引け）＝コンヴァノ、イクヨ、エアロエッジ

コンヴァノ<6574.T>＝５日ぶり急反発。同社は２７日の取引終了後、中期経営計画の修正と、暗号資産の購入決議を発表し、材料視されたようだ。中期経営計画では２７年３月期の売上高目標を２３７億円（従来は１５０億円）、営業利益目標を９５億円（同３０億円）に引き上げたほか、２９年３月期の売上高を１１３５億円、営業利益を５１６億円とする目標を設定した。高付加価値・高マージン事業へのシフトが想定以上のスピードで進展していることなどを反映した。加えて同社は第４回新株予約権の権利行使に伴う払込金額の総額が１２日に公表した額を超過したことに伴う調達資金の使途変更を発表。追加での調達分を資金源として、新たに２０億円分のビットコインを購入することを決めた。



イクヨ<7273.T>＝青空圏を舞う。物色人気集中、連日で上場来高値圏を走る展開となっている。自動車の内装や外装に使う樹脂部品を製造する。中国系企業の傘下で仮想通貨分野への積極参入を明示している。２７日取引終了後、同社が６月に業務提携を発表した米Ｇａｌａｃｔｉｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓに３億円を出資することを決議したと発表した。Ｇａｌａｃｔｉｃが展開するステーブルコインを活用したＢ２Ｂ越境決済インフラ事業に対し資本面からも支援を行うことで、両社の協業体制を一層強化する方針を示している。これを手掛かり材料に投資資金を呼び込む格好となった。



ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409.T>＝大幅高で新高値。同社は２７日の取引終了後、航空機エンジン向けチタンアルミブレードの新材料の量産体制の整備を目的に、設備投資を実施すると発表した。将来的な収益拡大を期待した買いが入ったようだ。栃木県足利市に新たに土地を取得し、量産工場などを建設する。新材料用の設備投資予定額は２５億７５００万円。加工用設備投資予定額は２４億４６００万円。設備投資額の一部は経済安全保障促進法に基づく特定重要物資として助成金の対象となる見通しという。



出所：MINKABU PRESS