マンダムは、化粧品ブランド「ルシード」より、ミドル男性の肌に対応するスキンケア「薬用アドバンスドリペアシリーズ」を2025年8月25日(月)より発売しました。

ルシード「薬用アドバンスドリペアシリーズ」

記事のポイント ミドル世代の男性向けブランド「ルシード」より、低刺激なスキンケアラインが登場。刺激を感じやすい中年の肌にうるおいを与えて整えます。乾燥しやすいこれからの季節は化粧水×乳液のライン使いがオススメ！スキンケアが面倒に感じる人は、洗顔後にこれ1つでOKなオールインワンクリームも。

「薬用アドバンスドリペアシリーズ」は、年齢とともにひりつきが気になる肌にも使いやすい、低刺激処方(無香料・無着色・パラベンフリー・アルコールフリー(エタノール無添加)・メントールフリー・整肌成分カミツレエキス配合・敏感肌の方の協力によるパッチテスト済み・スティンギングテスト済み・アレルギーテスト済み)のスキンケア製品（※）。

※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。

肌バリア（※）の再整と、肌を整える4種の植物エキス(アロエエキス・アーティチョークエキス・ニーム葉エキス・チンピエキス)配合で、肌トラブルに負けない健やかな肌へ導きます。

※水分蒸散を防ぐための肌の水分・油分。

2種の有効成分(ナイアシンアミド・グリチルリチン酸ジカリウム)とコエンザイムQ10配合。年齢とともに気になる7つの肌悩み(乾燥・シミ・シワ・カミソリ負け・テカリ・ハリ・くすみ)をまとめて対策できます。

【ラインナップ】

ルシード 薬用アドバンスドリペア化粧水〈医薬部外品〉／110ml

オープンプライス

肌なじみが良く、心地よくうるおう薬用化粧水です。とろみのある軽やかなテクスチャーで、水分と油分を同時に肌に補給できます。

ルシード 薬用アドバンスドリペア乳液〈医薬部外品〉／110ml

オープンプライス

ベタつかずにしっとり感が続く薬用乳液です。みずみずしくなめらかなテクスチャーで、うるおいをしっかり抱え込みます。

ルシード 薬用アドバンスドリペアスキンクリーム 〈医薬部外品〉／90g

オープンプライス

化粧水・乳液・クリーム・美容液・パック・アイクリームの1品6役で、目元悩みにまで対応した薬用オールインワンクリームです。やわらかなテクスチャーで、ベタつかずにしっかりうるおいをキープする高保湿タイプです。

マンダム ルシード「薬用アドバンスドリペアシリーズ」 発売日：2025年8月25日 オープンプライス

The post ミドル世代の7つの肌悩みにこたえる！ 低刺激処方のルシード「薬用アドバンスドリペアシリーズ」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.