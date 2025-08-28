TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAI『NYLON JAPAN』に登場！スペシャルムービーも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIが、RMKのメイクアップをまとって『NYLON JAPAN』10月号に登場。スペシャルムービーも『NYLON.jp』にて公開された。

■HUENINGKAIがRMKの新作ファンデーションをまとって登場

日本発のメイクアップアーティストブランドRMKが、TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIを起用したシューティングを『NYLON JAPAN』とのコラボレーションで実現。

HUENINGKAIは、RMKの新作ファンデーション“RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス”をまとい、登場している。

■スペシャルムービーや使用アイテムを特設ページで公開

NYLON JAPANのwebサイト『NYLON.jp』にて、RMKとTOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIの特設ページを公開。スペシャルムービーや使用アイテムなどを紹介している。

■HUENINGKAIメッセージ入りポストカードプレゼントキャンペーン

『NYLON JAPAN』10月号の発売を記念し、「RMK限定 TOMORROW X TOGETHER HUENINGKAIメッセージ入りポストカード」プレゼントキャンペーンを開催する。

8月28日より全国のRMKコーナー*およびRMK公式オンラインショップにて、「リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」を購入した人に「RMK限定 TOMORROW X TOGETHER HUENINGKAIメッセージ入りポストカード」がプレゼントされる。

◇キャンペーン期間：8月28日～9月27日

※営業時間は各商業施設に準じる

※RMK公式オンラインショップは9月27日23時59分まで

◇対象店舗

全国のRMKコーナー(セルフセレクトショップ・免税店は除く)

RMK公式オンラインショップ

◇対象商品

リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス

※なくなり次第終了

※該当商品1点購入につき1枚プレゼント

※1回の会計につきひとり様1色あたり6点まで購入可能

※販売状況によりRMKコーナーでの購入制限数が変更になる可能性あり

※セルフセレクトショップ・免税店は除く

■【動画】HUENINGKAI「どの角度でもパーフェクト 究極の洗練で魅せるHUENINGKAIへの憧憬」

■書籍情報

2025.08.28 ON SALE

『NYLON JAPAN 2025年10月号』

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

AIBUM『Starkissed』

