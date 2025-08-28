TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAI『NYLON JAPAN』に登場！スペシャルムービーも公開
TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIが、RMKのメイクアップをまとって『NYLON JAPAN』10月号に登場。スペシャルムービーも『NYLON.jp』にて公開された。
■HUENINGKAIがRMKの新作ファンデーションをまとって登場
日本発のメイクアップアーティストブランドRMKが、TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIを起用したシューティングを『NYLON JAPAN』とのコラボレーションで実現。
HUENINGKAIは、RMKの新作ファンデーション“RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス”をまとい、登場している。
■スペシャルムービーや使用アイテムを特設ページで公開
NYLON JAPANのwebサイト『NYLON.jp』にて、RMKとTOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIの特設ページを公開。スペシャルムービーや使用アイテムなどを紹介している。
■HUENINGKAIメッセージ入りポストカードプレゼントキャンペーン
『NYLON JAPAN』10月号の発売を記念し、「RMK限定 TOMORROW X TOGETHER HUENINGKAIメッセージ入りポストカード」プレゼントキャンペーンを開催する。
8月28日より全国のRMKコーナー*およびRMK公式オンラインショップにて、「リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」を購入した人に「RMK限定 TOMORROW X TOGETHER HUENINGKAIメッセージ入りポストカード」がプレゼントされる。
◇キャンペーン期間：8月28日～9月27日
※営業時間は各商業施設に準じる
※RMK公式オンラインショップは9月27日23時59分まで
◇対象店舗
全国のRMKコーナー(セルフセレクトショップ・免税店は除く)
RMK公式オンラインショップ
◇対象商品
リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス
※なくなり次第終了
※該当商品1点購入につき1枚プレゼント
※1回の会計につきひとり様1色あたり6点まで購入可能
※販売状況によりRMKコーナーでの購入制限数が変更になる可能性あり
※セルフセレクトショップ・免税店は除く
(C)NYLON JAPAN
■【動画】HUENINGKAI「どの角度でもパーフェクト 究極の洗練で魅せるHUENINGKAIへの憧憬」
■書籍情報
2025.08.28 ON SALE
『NYLON JAPAN 2025年10月号』
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
AIBUM『Starkissed』
■関連リンク
特設ページ
https://www.nylon.jp/HUENINGKAI
TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/