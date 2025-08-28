E&Iクリエイション株式会社は8月28日（木）、AstrHoriの交換レンズ「AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE」を発売した。価格は6万4,000円。キヤノンRF、ソニー、ニコンZ、Lマウント用を用意する。

35mmフルサイズフォーマットに対応する円周魚眼レンズ。約340g（ソニーE）と軽量で持ち運びやすいとしている。

レンズ構成は8群10枚。高屈折率レンズ4枚、EDレンズ2枚を使用し、画面中心から周辺までクリアで高コントラストな描写が得られるという。

鏡筒は金属製。フォーカスリングには適度なトルク感、絞りリングにはクリック感を備えた。

作例提供：E&Iクリエイション株式会社（以下同）

対応フォーマット：35mmフルサイズ カラー：ブラック 焦点距離：6mm 画角：220° フォーカシング：MF 絞り羽根：8枚 レンズ構成：8群10枚（高屈折率レンズ4枚、EDレンズ2枚含む） 絞り範囲：F2.8-F16 最短撮影距離：0.08m フィルター径：装着不可 外形寸法（マウント部除く）：Φ69mm×52mm（E） 質量：約340g（E） 付属品：レンズキャップ、リアキャップ メーカー保証：2年間（自然故障が対象）