Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。ツヤ肌がきらめくセルフィーを公開した。

【写真】スキズフィリックスのツヤツヤの肌に注目！ナチュラルなホテルでのオフショット【写真・動画】HERAのビジュアル＆ムービー

■スキズ・フィリックス、ホテルの部屋でリラックスしたセルフィーを公開

先日、韓国のビューティーブランド・HERA（ヘラ）のグローバルアンバサダー就任が発表されたフィリックス。ホテルの部屋で撮影した今回の投稿ではHERAのアイテムを使用し、自身の魅力をナチュラルに引き出したショットを披露した。

投稿には9枚のセルフィーが並び、ライティングや角度によって、肌のツヤ感や目元のニュアンスが変化。フィリックスは指を噛んでみせたり、じっと正面を見つめたり、唇を尖らせたり、様々な表情の変化でファンを楽しませる。キャプションには「LET YOUR GLOW SPEAK」と添え、HERAの公式アカウントをタグ付けしている。

透け感のある肌のツヤとさりげないアイメイクが際立つ“グロウ”なビジュアルに、コメント欄やSNSでは「肌が光ってる！」「まさに『GLOW』」「美しすぎて息が止まる」「アイメイクが天才」「ピリちゃんは天使で妖精」「可愛すぎて困る」「眼差しが優しい」など称賛の声が相次いでいる。

■フィリックスが登場したHERAの「LET YOUR GLOW SPEAK」ビジュアル＆ムービー