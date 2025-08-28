日経平均28日前引け＝続伸、211円高の4万2731円 日経平均28日前引け＝続伸、211円高の4万2731円

28日前引けの日経平均株価は続伸。前日比211.47円（0.50％）高の4万2731.74円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は903、値下がりは622、変わらずは90と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を123.58円押し上げ。次いで東エレク <8035>が19.25円、フジクラ <5803>が16.04円、ＫＤＤＩ <9433>が11.55円、中外薬 <4519>が10.33円と続いた。



マイナス寄与度は18.64円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ファナック <6954>が7.26円、ダイキン <6367>が6.25円、コナミＧ <9766>が5.4円、良品計画 <7453>が3.44円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は小売、繊維、海運の3業種にとどまった。値上がり率1位は鉱業で、以下、非鉄金属、証券・商品、保険、石油・石炭、金属製品と続いた。



